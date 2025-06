PLL LOT zainaugurowały 17 czerwca bezpośrednie rejsy na trasie Warszawa-Saloniki w Grecji - poinformował przewoźnik. Jak przekazał w informacji prasowej LOT w sezonie letnim pasażerowie będą mogli codziennie polecieć z Lotniska Chopina do Salonik, a zimą - będzie to cztery razy w tygodniu (w poniedziałki, czwartki, środy i niedziele). Do Salonik z Warszawy bezpośrednio można polecieć też irlandzkim Ryanairem z Lotniska w Modlinie.

Z Radomia do Barcelony

14 czerwca z lotniska Warszawa-Radom wystartował pierwszy rejs PLL LOT do Barcelony. Nowe połączenie, dostępne w letniej siatce przewoźnika, realizowane jest raz w tygodniu, w soboty. Wylot z Radomia o godz. 07:15, a rejs powrotny z barcelońskiego lotniska El Prat zaplanowano na godz. 11:25. Lot do Barcelony trwa około 3 godzin i jest obsługiwany komfortowymi samolotami Boeing 737 MAX 8 oraz 737-800.

Do letniej siatki połączeń PLL LOT z Lotniska Warszawa-Radom powróciła malownicza Preweza - grecki klejnot zachodniego wybrzeża. 13 czerwca, po sezonowej przerwie, wystartował pierwszy rejs obsługiwany nowoczesnym Boeingiem 737 MAX 8. Połączenie realizowane będzie w każdy piątek - wylot o godz. 15. Powrót z Prewezy zaplanowano na godz. 19:15

Z Radomia do Rzymu

Z lotniska Warszawa-Radom można również wygodnie podróżować do Rzymu. Loty odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty i są obsługiwane samolotami Boeing 737-800 Lotnisko Warszawa-Radom obsługuje także czarterowe rejsy PLL LOT do letnich kurortów - Tirany w Albanii oraz tureckiej Antalii. Połączenia są realizowane we współpracy z największymi biurami podróży w Polsce, takimi jak Coral Travel i Itaka