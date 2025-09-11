Istnieje realna możliwość, że nie będziemy już sobie zawracać głowy wracaniem do Izraela, kiedy przemoc ustanie – powiedział szef irlandzkich linii lotniczych dziennikarzom w Dublinie.
Ryanair "zwodzony" przez Izrael
Prezes dodał, że przewoźnik był "zwodzony" przez administrację izraelskich lotnisk.
Loty do Izraela z Krakowa i Poznania
Według planu Ryanair miał wznowić połączenia z Izraelem najwcześniej 25 października. Ryanair latał do głównego lotniska Izraela – portu lotniczego Ben Guriona, m.in. z Krakowa i Poznania.
Znoszenie i przedłużanie ograniczeń
Linie lotnicze zaczęły odwoływać połączenia z Izraelem po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Od tamtej pory ograniczenia były kilkukrotnie znoszone i przedłużane, w zależności od rozwoju sytuacji w regionie i prowadzonych tam wojen m.in. w Libanie i z Iranem.
