Istnieje realna możliwość, że nie będziemy już sobie zawracać głowy wracaniem do Izraela, kiedy przemoc ustanie – powiedział szef irlandzkich linii lotniczych dziennikarzom w Dublinie.

Ryanair "zwodzony" przez Izrael

Prezes dodał, że przewoźnik był "zwodzony" przez administrację izraelskich lotnisk.

Loty do Izraela z Krakowa i Poznania

Według planu Ryanair miał wznowić połączenia z Izraelem najwcześniej 25 października. Ryanair latał do głównego lotniska Izraela – portu lotniczego Ben Guriona, m.in. z Krakowa i Poznania.

Znoszenie i przedłużanie ograniczeń

Linie lotnicze zaczęły odwoływać połączenia z Izraelem po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Od tamtej pory ograniczenia były kilkukrotnie znoszone i przedłużane, w zależności od rozwoju sytuacji w regionie i prowadzonych tam wojen m.in. w Libanie i z Iranem.