Turyści uwielbiają karmić dzikie zwierzęta. Robią to mimo wielu ostrzeżeń. Ludzie wyobrażają sobie, że jeleń czy niedźwiedź będą się zachowywać tak samo jak np. na filmach animowanych Disneya. Niestety, bywa że takie spotkania kończą się dla nieodpowiedzialnych turystów przykrym zaskoczeniem. Dobrze, jeśli nikomu nic się nie stanie. Turyści nagminnie nie stosują się do zasad, panujących Tatrach. Na Facebooku na profilu "Tatry_official" pojawiło się nagranie ze słowackich Tatr, które poruszyło internautów.

Turyści i jelonek

Na nagraniu widać turystów, którzy karmią jabłkami młodego jelenia, spacerującego ulicą. Zwierzę chętnie je. Jest spokojne. Jednak w pewnym momencie sytuacja staje się groźna. Kobieta próbuje głaskać zwierzę. Wtedy jeleń czuje się zagrożony i postanawia się bronić. Na nagraniu widać, jak zwierzę błyskawicznie uderza turystkę porożem. Tu nagranie się urywa. Na szczęście turystce nie stało się nic złego.

"Zostaw dzikie zwierzęta"

"Ciągle powtarzam - nie karm dzikich zwierząt. To nie jest Disney. Zostaw dzikie zwierzęta. Niech zostaną dzikie" - napisał autor nagrania. Eksperci od lat ostrzegają, że karmienie dzikich zwierząt jest skrajnie niebezpieczne, zarówno dla ludzi, jak i samych zwierząt. Te przyzwyczajone do łatwego pokarmu tracą naturalny lęk przed człowiekiem i mogą reagować nieprzewidywalnie.