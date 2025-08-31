Ministerstwo Spraw Zagranicznych regularnie wydaje komunikaty, dotyczące m.in. bezpieczeństwa podróży obywateli Polski. Przypomina m.in., że odradzane są podróże do Rosji, Ukrainy, Izraela i Strefy Gazy, czyli rejony, które objęte są działaniami wojennymi.

"Narażamy nie tylko siebie, ale też Polskę"

"Podróżując wbrew wskazówkom MSZ narażamy nie tylko siebie ale też Polskę na koszty ewentualnej ewakuacji, która nie zawsze jest możliwa. Jak TOPR przestrzega przed lawinami to się nie idzie w góry!" - napisał Sikorski w sobotę wieczorem na platformie X.

Reklama

Negatywna rekomendacja MSZ

Minister udostępnił również wcześniejszy wpis MSZ, w którym resort przypomniał, że stanowczo odradza wszelkie podróże do Rosji. Ministerstwo informowało w nim także, że nadal obowiązuje również negatywna rekomendacja dotycząca podróży do Ukrainy, Izraela oraz Strefy Gazy.