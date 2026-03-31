Kiedy odszkodowanie za lot nie przysługuje. Decydują nadzwyczajne okoliczności

Co mówią prawa pasażera?

Podstawą jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004. Zgodnie z nim pasażer może otrzymać odszkodowanie (od 250 do 600 euro), jeśli lot został odwołany, opóźnił się o co najmniej 3 godziny lub pasażerowi odmówiono wejścia na pokład.

Nadzwyczajne okoliczności - zasada, która chroni linie lotnicze

Choć przepisy chronią pasażerów, przewoźnik nie zawsze musi wypłacać pieniądze. Może tego uniknąć, jeśli wykaże, że problem wynikał z tzw. nadzwyczajnych okoliczności (art. 5 ust. 3).

Jak wyjaśnia ekspert do praw pasażerów z AirCashBack chodzi o zdarzenia niezależne od przewoźnika, pozostające poza jego kontrolą, których nie dało się uniknąć mimo podjęcia działań.

Do tej kategorii należą m.in.:

· konflikty zbrojne,

· zamknięcie przestrzeni powietrznej decyzją władz,

· zagrożenia bezpieczeństwa,

· trudne warunki pogodowe,

· strajki służb lotniskowych lub kontroli ruchu,

· decyzje kontroli ruchu lotniczego,

· awarie infrastruktury lotniska,

· zderzenia z ptakami i inne zdarzenia zewnętrzne.

Odpowiedzialność przewoźnika w takich sytuacjach jest ograniczona, choć skutki odczuwa pasażer.

Wojna i zamknięte niebo - coraz częstszy scenariusz

W ostatnim czasie branża lotnicza coraz częściej odczuwa skutki konfliktów zbrojnych, m.in. na Bliski Wschód. Prowadzi to do nagłego zamykania przestrzeni powietrznej, zmian tras i odwoływania lotów – co dotyka zarówno pasażerów, jak i linie lotnicze.

To sytuacje, na które przewoźnicy nie mają wpływu. Dlatego odszkodowanie zazwyczaj nie przysługuje, mimo że pasażer ponosi konsekwencje.

To nie zamyka sprawy. Linia musi to udowodnić

Samo powołanie się na taką sytuację nie wystarczy. Przewoźnik musi udowodnić jej wystąpienie oraz wykazać, że zrobił wszystko, by ograniczyć skutki dla pasażera.

Zdarza się, że linie powołują się na nadzwyczajne okoliczności, ale nie są w stanie pokazać, jakie działania faktycznie podjęły – zwraca uwagę ekspert z AirCashBack.

Kluczowe jest to, co dzieje się później

Duże znaczenie ma to, jak linia lotnicza zachowa się po ustaniu problemu. Gdy ruch zostanie przywrócony, powinna jak najszybciej umożliwić pasażerowi dalszą podróż.

Oznacza to, że musi zaproponować najbliższy możliwy lot, w razie potrzeby skorzystać z połączeń innych przewoźników, ograniczyć czas oczekiwania do minimum.

W praktyce to jeden z najczęstszych powodów sporów z liniami lotniczymi. Zdarza się, że dostępne są wcześniejsze połączenia, także u innych przewoźników, ale pasażer otrzymuje propozycję lotu dopiero za kilka dni. W takiej sytuacji można mówić o niewywiązaniu się z obowiązków – wyjaśnia ekspert z AirCashBack.

Jeśli przewoźnik nie zrobi wszystkiego, by skrócić czas oczekiwania, pasażer może mieć podstawy do dochodzenia odszkodowania za lot.

Kiedy mimo wszystko możesz dostać odszkodowanie?

Prawo do odszkodowania może się pojawić, gdy:

· nie zapewniono najszybszego możliwego połączenia,

· pominięto dostępne alternatywy,

· opóźnienie znacznie wydłużyło się po ustaniu problemu.

W takich przypadkach znaczenie mają konkretne działania przewoźnika, a nie sama przyczyna zakłócenia.

Nawet bez odszkodowania masz swoje prawa

Brak odszkodowania nie oznacza, że linia nie ma obowiązków. W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu pasażerowi przysługuje opieka. Przewoźnik powinien zapewnić posiłki i napoje, nocleg, jeśli konieczne jest oczekiwanie przez noc. Jeśli linia tego nie zapewni, pasażer może domagać się zwrotu poniesionych kosztów.

Nie każdy odwołany lub opóźniony lot oznacza prawo do odszkodowania. Jeśli przyczyną są nadzwyczajne okoliczności, odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona.

Nie oznacza to jednak, że pasażer jest bez szans. Kluczowe jest to, jak linia zareagowała i czy zrobiła wszystko, by jak najszybciej umożliwić dalszą podróż.