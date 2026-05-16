Kuracjusze bardzo się cieszą. Teraz łatwo dojedziesz pociągiem do słynnego uzdrowiska

Nowe połączenia funkcjonują przez cały rok. Pociągi zatrzymują się na stacjach: Toruń Główny, Toruń Czerniewice, Brzoza Toruńska, Otłoczyn, Aleksandrów Kujawski, Odolion, Ciechocinek. W dni robocze do Ciechocinka kursuje 13 pociągów, a w weekendy - 10.

Kontener zamiast dworca w Ciechocinku

Remontu do tej pory nie doczekał się zabytkowy dworzec. Ma się to jednak zmienić. Portal aleksandrowkujawski.naszemiasto.pl podaje, że PKP ogłosiły przetarg na jego remont. Remont dworca w Ciechocinku ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. „To ważna informacja dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów korzystających z połączeń kolejowych do naszego miasta. Liczymy, że planowana inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu podróżowania oraz estetyki tej ważnej części Ciechocinka" - informował ciechociński urząd. Podróżni w Ciechocinku korzystają z tymczasowego kontenera, w którym mogą czekać na pociąg. W budynku dworca natomiast działa galeria staroci oraz restauracja. Docelowo zabytek powróci w roli dworca obsługującego pasażerów.

Z tego słynie Ciechocinek

Naturalnym bogactwem Ciechocinka są obfite złoża solanek, które mają cenne wybitne właściwości lecznicze. Solanka jest wykorzystywana do celów pitnych, kąpieli leczniczych oraz inhalacji i irygacji. Mikroklimat przy tężniach jest bogaty w cząsteczki jodu, bromu i ozonu. Dzięki temu znakomicie wpływa na drogi oddechowe, ma działanie bakteriobójcze, reguluje ciśnienie krwi, a także pozytywnie oddziałuje na chorych z zaburzeniami tarczycy.

Tężnie w Ciechocinku

Słynne tężnie w Ciechocinku to zespół trzech tężni solankowych, wzniesionych w XIX wieku w Ciechocinku. Jest to największa tego typu drewniana konstrukcja w Europie. Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym stanowi Pomnik Historii.

Co się leczy w Ciechocinku?

W Ciechocinku leczone są choroby układu oddechowego, choroby układu nerwowego, choroby układu krążenia, choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatyczne oraz choroby kobiece. Dla osób wrażliwych na silniejsze bodźce klimatyczne zalecane jest przebywanie w warunkach łagodnego klimatu Ciechocinka. Przyrodolecznicze zakłady zapewniają kuracjuszom szeroki zakres zabiegów: masaże, inhalacje, kąpiele, irygacje, zabiegi borowinowe, gimnastykę, natryski i wiele innych.