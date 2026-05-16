Dziennik Gazeta Prawana logo

Kuracjusze bardzo się cieszą. Teraz łatwo dojedziesz pociągiem do słynnego uzdrowiska

Beata Zatońska
Beata Zatońska
wczoraj, 10:24
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Ciechocinek
Pociągi po kilkunastu latach wracają do Ciechocinka/Shutterstock
Do słynnego uzdrowiska wróciły pociągi. Cieszą się mieszkańcy Ciechocinka i kuracjusze, którzy przyjeżdżają tam tłumnie na leczenie. Połączenie kolejowe Ciechocinkowi przywrócono po 14 latach. Trwa też remont zabytkowego dworca w uzdrowisku. Tak wyglądają połączenia kolejowe do Ciechocinka.

Nowe połączenia funkcjonują przez cały rok. Pociągi zatrzymują się na stacjach: Toruń Główny, Toruń Czerniewice, Brzoza Toruńska, Otłoczyn, Aleksandrów Kujawski, Odolion, Ciechocinek. W dni robocze do Ciechocinka kursuje 13 pociągów, a w weekendy - 10.

Kontener zamiast dworca w Ciechocinku

Remontu do tej pory nie doczekał się zabytkowy dworzec. Ma się to jednak zmienić. Portal aleksandrowkujawski.naszemiasto.pl podaje, że PKP ogłosiły przetarg na jego remont. Remont dworca w Ciechocinku ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. „To ważna informacja dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów korzystających z połączeń kolejowych do naszego miasta. Liczymy, że planowana inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu podróżowania oraz estetyki tej ważnej części Ciechocinka" - informował ciechociński urząd. Podróżni w Ciechocinku korzystają z tymczasowego kontenera, w którym mogą czekać na pociąg. W budynku dworca natomiast działa galeria staroci oraz restauracja. Docelowo zabytek powróci w roli dworca obsługującego pasażerów.

Z tego słynie Ciechocinek

Naturalnym bogactwem Ciechocinka są obfite złoża solanek, które mają cenne wybitne właściwości lecznicze. Solanka jest wykorzystywana do celów pitnych, kąpieli leczniczych oraz inhalacji i irygacji. Mikroklimat przy tężniach jest bogaty w cząsteczki jodu, bromu i ozonu. Dzięki temu znakomicie wpływa na drogi oddechowe, ma działanie bakteriobójcze, reguluje ciśnienie krwi, a także pozytywnie oddziałuje na chorych z zaburzeniami tarczycy.

Tężnie w Ciechocinku

Słynne tężnie w Ciechocinku to zespół trzech tężni solankowych, wzniesionych w XIX wieku w Ciechocinku. Jest to największa tego typu drewniana konstrukcja w Europie. Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym stanowi Pomnik Historii.

To będzie rewolucja w podróżach do Egiptu. Turyści muszą się przygotować
To będzie rewolucja w podróżach do Egiptu. Turyści muszą się przygotować

Co się leczy w Ciechocinku?

W Ciechocinku leczone są choroby układu oddechowego, choroby układu nerwowego, choroby układu krążenia, choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatyczne oraz choroby kobiece. Dla osób wrażliwych na silniejsze bodźce klimatyczne zalecane jest przebywanie w warunkach łagodnego klimatu Ciechocinka. Przyrodolecznicze zakłady zapewniają kuracjuszom szeroki zakres zabiegów: masaże, inhalacje, kąpiele, irygacje, zabiegi borowinowe, gimnastykę, natryski i wiele innych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: podróżsanatoriumciechocinek
Powiązane
Mężczyzna w kole ratunkowym z walizką
Hitowy kierunek Polaków za grosze. 7 dni w Albanii blisko morza za mniej niż 550 zł. Wakacyjne loty z Polski
Boliwia
MSZ stanowczo odradza podróże do tego państwa. "Niestabilna sytuacja"
Granica między Koreą Północną i Południową
Korea Północna wpuści turystów? Pjongjang boi się jednego scenariusza
Warsaw,,Poland,,11.05.2023,,High-speed,Train,Emu,Ed250,Pkp,Intercity.
Pendolino dojedzie do popularnego uzdrowiska nad morzem. Bilety od 29 zł
Coraz mniej zagranicy, więcej Polski. Tak zmieniają się wakacyjne wybory Polaków
Coraz mniej zagranicy, więcej Polski. Tak zmieniają się wakacyjne wybory Polaków
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKuracjusze bardzo się cieszą. Teraz łatwo dojedziesz pociągiem do słynnego uzdrowiska »
Zobacz
|
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Pylon cenowy na stacji Orlen w połowie maja. Widoczne ceny paliw: benzyna 95 za 6,37 zł/l, diesel Efecta za 6,79 zł/l, LPG za 3,76 zł/l oraz Verva diesel za 6,82 zł/l
Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla w połowie maja. Oto najnowsze zestawienie
Archiwum zdj?? celebryckich 2024
Mistrz kryminałów powraca. Kiedy polska premiera jego nowej książki?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj