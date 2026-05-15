Hitowy kierunek Polaków za grosze. 7 dni w Albanii blisko morza za mniej niż 550 zł. Wakacyjne loty z Polski

Justyna KlupaZ wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
15 maja 2026, 11:41
Marzą Ci się rajskie wakacje za grosze? Teraz to możliwe. Albania, która stała się absolutnym hitem wśród polskich turystów, wciąż oferuje rajskie widoki w cenach, o jakich w Chorwacji czy Grecji można tylko pomarzyć. Zamiast wydawać fortunę, możesz spędzić pełny tydzień tuż przy plaży za mniej niż 550 złotych za osobę. Sprawdź nasz gotowy plan na budżetowe wakacje życia, zanim ubiegną Cię inni!

Tygodniowe wakacje w Albanii za mniej niż 550 zł? To możliwe

Albania szturmem zdobywa serca Polaków. Powód jest prosty — rajskie plaże, świetna kuchnia, ciepłe morze i ceny znacznie niższe niż w Chorwacji czy Grecji. Dostaniesz się tam między innymi tanimi liniami lotniczymi, czarterami i LOT-em. Dzisiaj redakcja przygotowała dla podróżników niespodziankę: plan na wakacje marzeń za mniej niż 550 zł/os.

Jak znaleźć lot za mniej niż 300 zł?

Lecąc w czerwcu z lotniska w Katowicach, uda Ci się wydać kilkaset złotych za urlop w hitowym kierunku Polaków. Wystarczy, że skorzystasz z oferty serwisu lastminute.com i kupisz bilety łączone Wizz Air i Ryanair. Dzięki temu za lot do Albanii zapłacisz jedyne 150 zł już w dwie strony. W tej cenie kupisz bilety z wylotem 9 czerwca i lotem powrotnym 16 czerwca 2026 roku TUTAJ.

Noclegi? Nawet za 55 zł za noc

Zaletą Albanii są niskie ceny na miejscu. Bez problemu można odnaleźć ceny w hotelach poniżej 1000 zł za tygodniowy pobyt 2 osób. Najtańsze regiony to:

  • Saranda,
  • Vlora,
  • Durrës,
  • okolice Ksamilu.

Gdzie się zatrzymać? Ten apartament za 55 zł/dzień przy samej plaży to prawdziwy hit Booking.com

Prawdziwą perełką, która pozwala na tak gigantyczne oszczędności, jest Villa Premium w Durrës – obiekt, który w serwisie Booking.com zbiera znakomite recenzje od podróżnych (wysoka ocena 8.8/10). Jeśli zarezerwujesz pobyt przez aplikację, koszt nie nadszarpnie Twojego budżetu. Za nocleg zapłacisz zaledwie 55 zł za osobę za dzień. Cały, tygodniowy pobyt w apartamencie dla dwóch osób zamknie się w kwocie 770 zł. Cena dotyczy użytkowników w programie Genius 3. Pozostali zapłacą niewiele więcej.

Co dostajesz w tej cenie? Ponad 30-metrowy, klimatyzowany i dźwiękoszczelny apartament z prywatną łazienką, zlokalizowany tuż obok szumiącego morza. Na miejscu masz też zapewnione bezpłatne Wi-Fi, żeby na bieżąco chwalić się znajomymi tymi niebiańskimi widokami.

