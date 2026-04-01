20 rollercoasterów i pierwsze miejsce na świecie. Energylandia z historycznym wynikiem

Jest to efektem konsekwentnie realizowanej strategii, w której liczby idą w parze z jakością. Dziś Energylandia oferuje 20 rollercoasterów o zróżnicowanym poziomie intensywności i konstrukcji. Od rodzinnych kolejek wprowadzających w świat adrenaliny, przez dynamiczne konstrukcje typu Launch Coaster, aż po pełnowymiarowe Mega Coastery i rekordowe hybrydy. Goście – niemal z całego świata - przyznają, że skala projektu robi wrażenie nawet na najbardziej wymagających.

Ten wynik ma ogromne znaczenie!

Takie zestawienia nie są jedynie chwilowym odzwierciedleniem popularności, lecz efektem analizy twardych danych, parametrów technicznych i skali całego projektu. W tym ujęciu Energylandia wyróżnia się przede wszystkim rozmachem oraz różnorodnością doświadczeń, które oferuje odwiedzającym. rcdb.com to branżowy punkt odniesienia, z którego korzystają producenci, projektanci i pasjonaci kolejek na całym świecie. Zestawienia opierają się na twardych danych technicznych, liczbie i typologii konstrukcji, a także ich parametrach. W takim ujęciu Energylandia wygrywa przede wszystkim rozmachem i różnorodnością.

20 rollercoasterów i pierwsze miejsce na świecie. Energylandia z historycznym wynikiem

Wśród dwudziestu rollercoasterów znajdują się konstrukcje, które już dziś funkcjonują jako ikony europejskiego rynku. Zadra Made in Małopolska pozostaje najwyższym na świecie hybrydowym rollercoasterem, łącząc stalową precyzję z drewnianą estetyką i ekstremalnym profilem jazdy. Z kolei Abyssus pokazuje, jak nowoczesne rozwiązania typu Double Launch Coaster potrafią zbudować napięcie jeszcze zanim pociąg osiągnie najwyższy punkt trasy. Klasyczna Formuła imponuje przyspieszeniem i charakterem, a klimatyczny Choco Chip Creek udowadnia, że rodzinny rollercoaster może być równie dopracowany jak konstrukcje z segmentu ekstremalnego. Pepsi Hyperion, od którego przecież wielu zaczyna swoją przygodę z dużymi wysokościami i prędkościami, pozostaje symbolem ambicji Parku i dowodem, że Polska potrafi budować atrakcje w światowej skali.

20 rollercoasterów i pierwsze miejsce na świecie. Energylandia z historycznym wynikiem

A już 16 kwietnia Energylandia ponownie otworzy swoje bramy, rozpoczynając kolejny sezon pełen wrażeń. Na Gości czekają aż 133 atrakcje rozmieszczone w 7 tematycznych strefach. Park przygotował również widowiskowe pokazy z udziałem artystów - pełne muzyki, tańca i akrobacji, które uzupełniają doświadczenie poza samymi przejazdami. Tegoroczny sezon ma dodatkowy wymiar, ponieważ Energylandia świętuje swoje 12. urodziny, zapowiadając specjalne atrakcje i wydarzenia dla odwiedzających.

20 rollercoasterów i pierwsze miejsce na świecie. Energylandia z historycznym wynikiem

20 rollercoasterów i globalne ambicje

Przyjęty model rozwoju oparty na wysokiej jakości, różnorodności i innowacyjności przynosi zamierzone efekty. Energylandia konsekwentnie rozbudowuje swoje portfolio tak, aby każdy nowy rollercoaster wypełniał określoną lukę doświadczeń. W końcu - Gość zawsze ma wybór. Może zacząć od łagodniejszego urządzenia, by po kilku godzinach stanąć przed decyzją o wejściu do wagonu, który przekracza granice własnego komfortu.

Spełnione oczekiwania są także... mobilizacją do dalszej pracy, gdyż w świecie parków rozrywki pozycję lidera trudno utrzymać. Ambicje rosną jeszcze szybciej niż wysokość kolejnych rollercoasterów. Nie dziwi zatem, że Park zapowiada dalsze wyznaczanie trendów i podnoszenie standardów doświadczeń, tak aby 20 rollercoasterów było realnym powodem, dla którego Goście z całego świata wpisują Zator na mapę swoich podróży.

Pochwały i globalne rankingi to dowód międzynarodowego uznania. Energylandia pokazała też, że polska inwestycja, budowana konsekwentnie przez lata, może stanąć w jednym szeregu z ikonami światowej rozrywki.