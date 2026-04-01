Dziennik Gazeta Prawana logo

20 rollercoasterów i pierwsze miejsce na świecie. Energylandia z historycznym wynikiem

1 kwietnia 2026, 14:37
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Bez trudu znajdziemy zestawienia, które funkcjonują gdzieś na marginesie branży. Są jednak też takie miejsca, które porządkują całą mapę rollercoasterów i pokazują, kto naprawdę wyznacza kierunek. W tym kontekście Energylandia coraz częściej wskazywana jest jako Park Rollercoasterów numer 1 na świecie!
Jest to efektem konsekwentnie realizowanej strategii, w której liczby idą w parze z jakością. Dziś Energylandia oferuje 20 rollercoasterów o zróżnicowanym poziomie intensywności i konstrukcji. Od rodzinnych kolejek wprowadzających w świat adrenaliny, przez dynamiczne konstrukcje typu Launch Coaster, aż po pełnowymiarowe Mega Coastery i rekordowe hybrydy. Goście – niemal z całego świata - przyznają, że skala projektu robi wrażenie nawet na najbardziej wymagających.

Ten wynik ma ogromne znaczenie!

Takie zestawienia nie są jedynie chwilowym odzwierciedleniem popularności, lecz efektem analizy twardych danych, parametrów technicznych i skali całego projektu. W tym ujęciu Energylandia wyróżnia się przede wszystkim rozmachem oraz różnorodnością doświadczeń, które oferuje odwiedzającym. rcdb.com to branżowy punkt odniesienia, z którego korzystają producenci, projektanci i pasjonaci kolejek na całym świecie. Zestawienia opierają się na twardych danych technicznych, liczbie i typologii konstrukcji, a także ich parametrach. W takim ujęciu Energylandia wygrywa przede wszystkim rozmachem i różnorodnością. 

Wśród dwudziestu rollercoasterów znajdują się konstrukcje, które już dziś funkcjonują jako ikony europejskiego rynku. Zadra Made in Małopolska pozostaje najwyższym na świecie hybrydowym rollercoasterem, łącząc stalową precyzję z drewnianą estetyką i ekstremalnym profilem jazdy. Z kolei Abyssus pokazuje, jak nowoczesne rozwiązania typu Double Launch Coaster potrafią zbudować napięcie jeszcze zanim pociąg osiągnie najwyższy punkt trasy. Klasyczna Formuła imponuje przyspieszeniem i charakterem, a klimatyczny Choco Chip Creek udowadnia, że rodzinny rollercoaster może być równie dopracowany jak konstrukcje z segmentu ekstremalnego. Pepsi Hyperion, od którego przecież wielu zaczyna swoją przygodę z dużymi wysokościami i prędkościami, pozostaje symbolem ambicji Parku i dowodem, że Polska potrafi budować atrakcje w światowej skali.

A już 16 kwietnia Energylandia ponownie otworzy swoje bramy, rozpoczynając kolejny sezon pełen wrażeń. Na Gości czekają aż 133 atrakcje rozmieszczone w 7 tematycznych strefach. Park przygotował również widowiskowe pokazy z udziałem artystów - pełne muzyki, tańca i akrobacji, które uzupełniają doświadczenie poza samymi przejazdami. Tegoroczny sezon ma dodatkowy wymiar, ponieważ Energylandia świętuje swoje 12. urodziny, zapowiadając specjalne atrakcje i wydarzenia dla odwiedzających.

20 rollercoasterów i globalne ambicje

Przyjęty model rozwoju oparty na wysokiej jakości, różnorodności i innowacyjności przynosi zamierzone efekty. Energylandia konsekwentnie rozbudowuje swoje portfolio tak, aby każdy nowy rollercoaster wypełniał określoną lukę doświadczeń. W końcu - Gość zawsze ma wybór. Może zacząć od łagodniejszego urządzenia, by po kilku godzinach stanąć przed decyzją o wejściu do wagonu, który przekracza granice własnego komfortu.

Spełnione oczekiwania są także... mobilizacją do dalszej pracy, gdyż w świecie parków rozrywki pozycję lidera trudno utrzymać. Ambicje rosną jeszcze szybciej niż wysokość kolejnych rollercoasterów. Nie dziwi zatem, że Park zapowiada dalsze wyznaczanie trendów i podnoszenie standardów doświadczeń, tak aby 20 rollercoasterów było realnym powodem, dla którego Goście z całego świata wpisują Zator na mapę swoich podróży.

Pochwały i globalne rankingi to dowód międzynarodowego uznania. Energylandia pokazała też, że polska inwestycja, budowana konsekwentnie przez lata, może stanąć w jednym szeregu z ikonami światowej rozrywki.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Artykuł sponsorowany
Tematy: Energylandiarollercoaster
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj