Wyjazd na city break zamiast krawata i skarpetek na Dzień Ojca

Z pomocą dla dzieci i mam, planujących niespodziankę dla taty, przychodzi z inspiracją i radą, internetowe biuro podróży eSky. Według jego ekspertów, lista miejsc jest długa i znajdują się zarówno miejsca dla miłośników historii (Praga), dla smakoszy, którzy zanurzą się w restauracjach i pubach Budapesztu oraz dla fanów motoryzacji – Bolonia i Modena. Nie można zapomnieć również o fanach piłki nożnej, lubiących wyjazdy do Barcelony. Coraz częściej zamiast tradycyjnych prezentów wybieramy wspólny wyjazd, który pozwala spędzić razem czas i stworzyć wspomnienia na lata.

City break skrojony na miarę garnituru taty

Największą popularnością cieszą się city breaki trwające od 3 do 4 dni. To wystarczająco długo, by poznać miasto, skorzystać z lokalnych atrakcji, ale jednocześnie nie brać długiego urlopu. Podróżnicy najczęściej decydują się na noclegi ze śniadaniami, które zapewniają swobodę podczas zwiedzania i odkrywania lokalnej gastronomii. – Dzień Taty coraz częściej staje się okazją do podarowania czasu, uwagi i wspólnych przeżyć. Krótka podróż pozwala oderwać się od codzienności, zwolnić tempo i skupić na tym, co najważniejsze – relacjach. Niezależnie od tego, czy będą to motoryzacyjne emocje we Włoszech, historyczne odkrycia w Pradze czy kulinarne doświadczenia w Budapeszcie, taki prezent ma wartość, która nie przemija. Bo choć pamiątki z podróży z czasem trafiają na półkę, wspólnehistorie i emocje zostają na zawsze i zbliżają nas do siebie – mówi Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl. Co ciekawe, w przypadku takich wyjazdów standard hotelu schodzi nieco na dalszy plan. Użytkownicy eSky.pl traktują go przede wszystkim jako bazę wypadową do odkrywania miasta i realizowania swoich pasji. Ponad 60 proc. rezerwujących wybiera obiekty 3-gwiazdkowe, szukając kompromisu pomiędzy komfortem, lokalizacją i ceną.

Tata miłośnik historii to city break ulicami czeskiej Pragi

Praga zachwyca atmosferą miasta, w którym historia spotyka się z codziennym życiem. Spacer po Moście Karola, odkrywanie tajemniczych uliczek Starego Miasta czy zwiedzanie monumentalnego zamku na Hradczanach pozwalają przenieść się w czasie i spojrzeć na Europę z zupełnie innej perspektywy. To ciekawy kierunek dla ojców i synów lub córek, którzy lubią wspólnie odkrywać historie ukryte w murach miast, rozmawiać o przeszłości i poznawać miejsca, które od wieków inspirują podróżników. 4 dni w stolicy Czech w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 549 zł od osoby.

City break dla smakoszy w Budapeszcie

Budapeszt to propozycja dla tych, którzy lubią przywozić wspomnienia z restauracji, targów i lokalnych knajpek. Stolica Węgier zachwyca bogactwem smaków i kulinarnych tradycji, które od pokoleń są częścią lokalnej kultury. Wspólny weekend można rozpocząć od miski aromatycznego gulaszu, później delektować się kremowym paprykarzem, a między zwiedzaniem skusić się na chrupiący langosz kupiony na jednym z miejskich targów. Co ciekawe, jednym z wyróżników Budapesztu są tzw. ruin pubs, czyli bary tworzone w opuszczonych kamienicach i podwórkach, głównie w dawnej dzielnicy żydowskiej.

Budapeszt pokazuje, że podróżowanie to nie tylko oglądanie zabytków, ale także poznawanie miejsc poprzez ich smaki, zapachy i lokalne tradycje. Wspólne odkrywanie restauracji, rozmowy przy posiłku czy degustacja regionalnych specjałów sprawiają, że taki wyjazd staje się czymś więcej niż wypadem – zamienia się w doświadczenie, które buduje więzi. 4-dniowa podróż do Budapesztu obejmująca przelot oraz hotel ze śniadaniem kosztuje od 609 zł za osobę.

Podróże dla fanów motoryzacji czyli city break w Bolonii i Modenie

Włoska Emilia-Romania to obowiązkowy punkt na mapie każdego miłośnika motoryzacji. To właśnie tutaj narodziły się legendy, które od dekad rozpalają wyobraźnię fanów czterech kółek – Ferrari, Lamborghini czy Maserati. Wizyta w muzeach, podziwianie kultowych modeli z bliska i poznawanie historii najsłynniejszych włoskich marek to doświadczenie, które dostarcza emocji niezależnie od wieku. Taki wyjazd to nie tylko zwiedzanie – to możliwość dzielenia wspólnej pasji i przeżywania dziecięcej ekscytacji na widok samochodów, które przez lata oglądało się na plakatach. City break w formule Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 709 zł od osoby za 4 dni.

City break wielkich emocji w Barcelonie

Barcelona to kierunek, który od lat przyciąga kibiców futbolu z całego świata. To właśnie tutaj można poczuć atmosferę jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów na świecie – FC Barcelony. Wizyta na stadionie Camp Nou, spacer śladami legend piłki nożnej i możliwość zobaczenia miejsc, które na co dzień znane są z transmisji telewizyjnych, sprawiają, że taki wyjazd staje się czymś więcej niż tylko city breakiem. Choć Robert Lewandowski pożegnał się już z katalońskim klubem, w kadrze Barcelony wciąż pozostaje Wojciech Szczęsny. Piłkarze co prawda dopiero w lipcu wracają z letniego urlopu i nie wznowili jeszcze treningów, jednak miłośnicy futbolu mogą liczyć na to, że polskiego bramkarza uda się wypatrzyć w okolicach słynnego stadionu. 4-dniowy city break w stolicy Katalonii w hotelu ze śniadaniem wraz z przelotem to koszt od 759 zł od osoby. Propozycji jest wiele, jak obdarowywanych ojców. Każdy znajdzie coś dla swojego. A panom, z okazji Dnia Ojca, życzymy wszystkiego dobrego!