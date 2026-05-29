Urlop z psim pupilem nad włoskim Jeziorem Garda: turystyka pet-friendly to camping na wakacje marzeń

Bartosz Biskupski
dzisiaj, 09:20
Region jeziora Garda, położonego u podnóża Alp pokazuje, że nowoczesne campingi i resorty na świeżym powietrzu są otwarte dla osób podróżujących z psem – bez ograniczeń i rezygnowania z komfortu. Pet-friendly, nowy trend w turystyce jest co raz bliżej.

Trend pet-friendly zaczyna być wyraźnie widoczny na mapie turystyki. Jednym z interesujących miejsc odpowiadających na to zapotrzebowanie jest Lago di Garda Camping, sieć zrzeszająca 20 campingów w regionach Wenecji Euganejskiej i Lombardii.
Jezioro Garda, Alpy, urocze miasta i miasteczka Sirmione, Malcesine i znane z historii Salo.

Camping i turystyka pet friendly

Otoczenie przyrody, przestrzeń, swoboda i spokojny rytm dnia sprawiają, że wypoczynek na świeżym powietrzu od lat jest jednym z najlepszych wyborów dla rodzin wyjeżdżających w powiększonym składzie. Dziś ten sposób spędzania wakacji wchodzi jednak na zupełnie nowy poziom.
Z raportu Amadeus wynika, że aż 27% właścicieli zwierząt, którzy zabrali pupila na główne wakacje w 2025 roku, zrobiło to po raz pierwszy, co pokazuje skalę napływu nowych „psich turystów”. Jednocześnie już około 56% ludzi na świecie posiada zwierzę domowe, a coraz więcej osób traktuje swoich pupili jak pełnoprawnych członków rodziny, co bezpośrednio wpływa na decyzje dotyczące wyjazdów.
Ponad połowa opiekunów zabiera zwierzęta na wakacje, a udział takich wycieczek wzrósł o blisko 19% w ciągu ostatniej dekady. Trend bez wątpienia ma przyszłość biznesową, szczególnie w Europie

Camping nad jeziorem Garda

Sieć Lago di Garda Camping już wcześniej dostrzegła tę tendencję i stworzyła model wypoczynku, który łączy wysoki standard usług z realnymi udogodnieniami dla zwierząt.
Dzięki temu powstała przestrzeń, w której wygoda gości, bliskość natury i potrzeby ich podopiecznych wzajemnie się uzupełniają. W campingach należących do sieci psy nie są jedynie tolerowane – są pełnoprawnymi gośćmi. Obiekty oferują specjalnie przygotowane parcele, przyjazne zwierzętom mobile home’y oraz zakwaterowanie z ogrodzonymi ogródkami, które zapewniają bezpieczeństwo i swobodę podczas całego pobytu.

Nowy standard gościnności dla odwiedzających camping z czworonogiem

Na odwiedzających i ich czworonogów czekają rozległe zielone przestrzenie, ścieżki spacerowe, wybiegi agility, specjalne strefy zabaw, prysznice oraz wydzielone plaże i miejsca do kąpieli.
W wybranych obiektach dostępne są również zestawy powitalne z miskami i przysmakami, a nawet dedykowane menu w restauracjach i barach.

Wśród campingów, które szczególnie konsekwentnie rozwijają udogodnienia dla opiekunów psów, wyróżniają się Fornella Camping oraz Europa Silvella. Do dyspozycji gości pozostają tam prywatne odcinki plaży przeznaczone wyłącznie dla osób wypoczywających z czworonogami.
Dzisiejszy turysta podróżujący ze zwierzęciem jest znacznie bardziej świadomy i wymagający niż jeszcze kilka lat temu. Samo akceptowanie zwierząt już nie wystarcza – goście oczekują miejsc, które zapewnią komfortowe doświadczenia również ich pupilom. W campingach taki model rozwija się naturalnie, ponieważ przestrzeń, swoboda i kontakt z naturą pozwalają całej rodzinie naprawdę wypocząć razem. Naszą filozofią jest otwarta i autentycznie dostępna gościnność – zarówno dla ludzi, jak i ich czworonożnych przyjaciół – mówi Elena Oppizzi, koordynatorka Lago di Garda Camping.

Garda to nie tylko camping ale też wiele innych miejsc przyjaznych zwierzętom

Rosnąca popularność podróży z psami widoczna jest w całym regionie Jeziora Garda, gdzie z roku na rok przybywa miejsc i atrakcji dostosowanych do ich potrzeb. W mieście Peschiera del Garda działa Braccobaldo Beach – plaża w pełni dog-friendly, oferująca m.in. miski, worki na odpady oraz leżaki dla zwierząt.
Z kolei w Manerba del Garda nowa Fido Beach zapewnia specjalnie wyposażone strefy relaksu, zajęcia z trenerami, kursy, a nawet profesjonalne sesje fotograficzne.

Na miłośników aktywnego wypoczynku czekają malownicze trasy spacerowe, w tym słynny szlak Ponale, a także możliwość wjazdu kolejką linową na Monte Baldo. Nie brakuje również atrakcji kulturalnych dostępnych dla właścicieli psów – w Sirmione zwierzęta są mile widziane na terenie stanowiska archeologicznego Grotte di Catullo.
Natomiast w Gardone Riviera można spacerować z pupilem po ogrodach Il Vittoriale oraz Heller Botanical Garden. Region jest także doskonale przygotowany pod względem infrastruktury i transportu – psy mogą korzystać z autobusów oraz promów turystycznych, co pozwala wygodnie odkrywać kolejne miejscowości wokół jeziora.

W czerwcu można odwiedzić camping i festiwal Dog Days 2026 nad jeziorem Garda

Potwierdzeniem rosnącego znaczenia turystyki pet friendly będzie pierwsza edycja wydarzenia „Dog Days”, organizowanego w 2026 roku przez sieć Lago di Garda Camping. Festiwal odbędzie się w wybranych campingach należących do sieci i będzie w całości poświęcony wszystkim, którzy na urlop nie ruszają się bez swoich mniejszych przyjaciół.
W programie znajdą się m.in. gry i zabawy, treningi agility, zajęcia w wodzie, aktywności na świeżym powietrzu oraz wydarzenia integracyjne, których celem będzie wzmocnienie więzi między opiekunami a ich czworonożnymi towarzyszami.
Wydarzenia "Dog Days" odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

  • 13-14 czerwca oraz 24-25 października na kempingu La Rocca
  • 18 czerwca na kempingu San Francesco
  • 19 czerwca na kempingach Bergamini oraz Europa Silvella
  • 20 czerwca na terenie Villenpark Sanghen
|
