Pomimo że latamy tam od lat, Grecja kojarzy nam się z antycznymi zabytkami Aten, laguną i plażą Balos na Krecie, celebryckim blichtrem Santorini czy Mykonos. Tymczasem Grecja to też 2500 wysp rozsianych po Morzu Egejskim, Jońskim i Śródziemnym, z których zamieszkałych jest 165 z nich i niezliczona ilość często zapomnianych górskich wioseczek. To prawdziwe ukryte skarby Grecji.

Kastoria. Klejnot nad jeziorem

Ukryta w górach Dynarskich w północnej Grecji, Kastoria jest ukrytym klejnotem znanym z malowniczego położenia nad jeziorem o tej samej nazwie i uroczej bizantyjskiej architektury. Obrzeże miasta otoczone są tu kolorowymi neoklasycystycznymi rezydencjami i budynkami z epoki osmańskiej. Wąskie brukowane uliczki starego miasta gwarantują niezapomniany spacer z dala od turystycznych szlaków. Koniecznie odwiedź jeden z wielu bizantyjskich kościołów ozdobionych pięknymi freskami i wybierz się na przejażdżkę łodzią po jeziorze Orestiada.

Nisyros. Dosłownie gorąca wyspa

Położona w południowo-wschodniej części Morza Egejskiego wyspa Nisyros znana jest z wulkanicznych krajobrazów, źródeł termalnych i wiosek, które do dziś zachowały dawny wygląd. Główną atrakcją wyspy jest aktywny wulkan, który po raz ostatni wybuchł w XIX w. i pozostawił po sobie księżycowy krajobraz kraterów, kominów i złóż kolorowych minerałów. Wielką atrakcją Nisyros są także naturalne gorące źródła Loutra.

Półwysep Mani. Dzikie piękno Peloponezu

Surowy krajobraz półwyspu Mani, położonego na południowym Peloponezie, to raj dla miłośników przyrody i entuzjastów spędzania czasu na świeżym powietrzu. Znajdziemy tu surowe klify, dziewicze plaże, zaciszne zatoczki i urocze kamienne wioseczki, w których możemy poczuć się jak przed wiekami. Warto odwiedzić kamienne wieże, zabytkowe miasto Areopoli i urokliwą wioskę Vathia, gdzie czas zatrzymał się w miejscu, a która słynie z domów-wieżowców zbudowanych na wzgórzu dominującym nad okolicą.

Amorgos. Dziewiczy klejnot Cyklad

Wyspa Amorgos położona na południowych Cykladach ma do zaoferowania podróżnikom naturalne, surowe krajobrazy, krystalicznie czystą wodą i urocze wioski, zachwycające pobielonymi domostwami. Niewątpliwą atrakcją wyspy jest klasztor Panagia Hozoviotissa, który jest uważany za najbardziej imponujący klasztor na Morzu Egejskim, nie tylko ze względu na wyjątkową pionową konstrukcję, ale też sposób, w jaki jego osiem pięter zostało "wklejonych" w skały.

Pelion. Tajemniczy ogród Grecji

Pelion, półwysep i pasmo górskie we wschodniej części kontynentalnej Grecji w regionie Tesalia u wybrzeży Morza Egejskiego, to "tajemniczy ogród" Grecji. Region znany z zapierających dech w piersiach widoków, dziewiczych plaż i tradycyjnych wiosek, otoczonych gęstymi lasami i gajami oliwnymi. Pelion to raj dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu, takich jak piesze wycieczki, jazda konna czy kolarstwo górskie. Warto zwiedzić górskie wioski Makrinitsa czy Milies, odpocząć na malowniczych plażach Agios Ioannis i Mylopotamos, a takżeskosztować pysznej kuchni tego regionu.

Zagori. Raj ukryty w sercu gór

Zagori to prawdziwy raj z bujnymi lasami, rwącymi rzekami i tradycyjnymi kamiennymi wioskami. Raj ukryty w sercu gór Pindos w północno-zachodniej Grecji. Jako cały region ma powierzchnię około 1000 km kw. i obejmuje 46 wiosek zwanych wioskami Zagori. Słynie z licznych kamiennych mostów, znanych jako "zagorohoria", które pochodzą z XVIII w. i są uważane za arcydzieła inżynierii i architektury. Jego niezwykłą, a mało znaną atrakcją jest wąwóz Vikos, jeden z najgłębszych wąwozów na świecie, a także naturalne gorące źródła w położone w oszałamiającej górskiej scenerii.

Ikaria. Wyspa Długowieczności

To miejsce ze wszech miar godne polecenia. Ikaria, położona we wschodniej części Morza Egejskiego, jest jedną z "Niebieskich Stref", czyli miejsc na świecie, w których ludzie dożywają 100 lat, a nawet więcej. To też miejsca z najwyższą przewidywaną długością życia. Mieszkańcy Ikarii znani są z wyluzowanego stylu życia i zdrowej diety. Warto choćby i tylko wakacje spędzić w rytmie "siga-siga", czyli tak, jak żyją Grecy. Spokojnie, bez nerwów, bez gonitwy ducha i ciała, spędzając czas w miłym towarzystwie przy suto zastawionym stole, ciesząc się z tego, co daje nam natura. Co daje nam życie.