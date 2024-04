Wakacyjne bony przeznaczone będą dla turystów ewakuowanych z hoteli na wyspie Rodos podczas ubiegłorocznych pożarów. Według szacunków dziennika "The Guardian" może z nich skorzystać nawet 25 tys. osób. Głównie z Wielkiej Brytanii, ale wakacje na Rodos musiało wówczas przerwać także wielu Polaków.

Reklama

Wakacje w Grecji za darmo

Grecki rząd złożył obietnicę rekompensaty za przerwane urlopy wkrótce po ewakuacji turystów z trawione pożarami wyspy Rodos.

W ramach programu osoby, które nocowały w hotelach ewakuowanych z powodu pożarów, do których doszło w lipcu 2023 r., będą mogły uzyskać bony o wartości od 300 do 500 euro na pokrycie kosztów tygodniowego pobytu. Wartość bonu uzależniona jest od kwoty, jaką turyści zapłacili wówczas organizatorom pobytu. Bony będzie można wykorzystać w terminie do 31 maja lub w okresie od 11 października do 15 listopada.

Reklama

Reklama

"Cały region Morza Śródziemnego jest gorącym miejscem zmian klimatycznych. To statystycznie oznacza, że będziemy mieli więcej pożarów i prawdopodobnie więcej powodzi" – powiedział premier Grecji Kyriakos Micotakis, który odwiedził w poniedziałek Rodos. Premier zwrócił uwagę, że choć ewakuacja 25 tys. gości latem 2023 r. nie była łatwa, to została zrealizowana skutecznie i bezpiecznie. "Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że udało nam się stawić czoła temu kryzysowi niemal bez strat w ludziach" – podkreślił premier Micotakis.

Kto otrzyma wakacyjny bon do Grecji?

"Grecja dotrzymała obietnicy i zrekompensujewszystkim, którzy stracili wakacje z powodu zmiany klimatu" -powiedział szef związku hotelarzy na Rodos, Jannis Papawasiliou. "Program nie obejmuje jednak osób, które mieszkały w prywatnych kwaterach jak Airbnb" – podkreślił.

Urlopowicze korzystający z wakacyjnego bonu turystycznego nie będą też musieli uiszczać opłaty klimatycznej, która niedawno weszła w życie.

Natomiast jak poinformował "The Guardian", nawet turyści, którzy wykupili pobyt na Rodos przez wielkie firmy turystyczne jak np. TUI, powinni się kontaktować w sprawie bonów turystycznych bezpośrednio z władzami turystycznymi na Rodos.

Wkrótce zostaną ogłoszone szczegółowe informacje o procedurze składania wniosków, powstać ma również specjalna aplikacja ułatwiająca realizację podróży.