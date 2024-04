Jak się okazuje, coraz chętniej i częściej podróżujemy do Szwajcarii. Jak wynika z badania Kiwi.com, Polacy już dziś znaleźli się w top 5 narodowości, które najczęściej będą tam podróżować w tym roku, głównie do Zurychu i Bazylei.

Szwajcaria coraz popularniejsza. Ile za bilet?

Jak wynika z analiz wyszukiwarki tanich lotów i firmy travel tech, Kiwi.com, liczba rezerwacji z Polski do Szwajcarii wzrosła o ponad 48 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Polacy najczęściej podróżują z Warszawy i Krakowa, a najpopularniejsze trasy to Warszawa-Zurych i Warszawa-Bazylea oraz Kraków-Bazylea.

Reklama

Turyści spędzają na miejscu średnio 5 dni. W porównaniu z ubiegłym rokiem spadła liczba podróżujących, którzy wybierali krótkie wyjazdy, trwające do 3 dni. Co dziesiąty (11 proc.) spędza w Szwajcarii od 7 do 10 dni.

Reklama

Wbrew trendom na podwyżki, akurat na tej trasie Kiwi.com wykazało niewielki spadek cen lotów w porównaniu z 2023 r. W tym roku średnia cena wynosi 142 EURO, podczas gdy rok temu była na poziomie 155 EURO.

Atrakcje Szwajcarii

Wybierając się do Szwajcarii, możemy liczyć na przyjemną pogodę. Szwajcaria jest sezonowo przewidywalna, z ciepłym latem i mroźną zimą, choć nagłe załamania pogody nie należą tu do rzadkości. W nocy temperatury w górach mogą znacząco spaść nawet po bardzo upalnym dniu, a i w sierpniu śnieg na dużych wysokościach nie jest niczym niezwykłym.

Możemy także liczyć na dogodną siatkę połączeń lotniczych. Z lotnisk w Zurychu i Bazylei bez problemu wyruszymy w dalszą dłuższą podróż. Bliższą, np. do sąsiadujących Włoch czy Francji najlepiej odbyć koleją.

Szwajcaria to przede wszystkim malownicze krajobrazy Alp, lodowce i krystalicznie czyste jeziora. Na miejscu warto odwiedzić przynajmniej Park Narodowy (Schweizerischer Nationalpark) oraz Jezioro Genewskie, które rozciąga się od Genewy na zachód do Lozanny. Cudowne widoki zapewni nam wycieczka parowcem po tym jeziorze.

Do klasyków turystycznych należy też Wodospad Renu, jeden z najpotężniejszych w Europie, którego piękno można podziwiać w pobliżu północnego miasta Schaffhausen z kilku tarasów widokowych.