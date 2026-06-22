Jak czytamy na portalu bankier.pl, Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) dąży do istotnej modyfikacji zasad poboru opłaty miejscowej. Resort przedstawił rekomendacje do projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przygotowanego pierwotnie przez Ministerstwo Finansów, który zakłada m.in. podwyżkę stawek opłat miejscowych oraz uzdrowiskowych.

Obecne przepisy pozwalają gminom na pobieranie opłaty miejscowej od osób przebywających w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych, pod warunkiem, że miejscowość charakteryzuje się szczególnymi walorami klimatycznymi lub krajobrazowymi. MSiT proponuje jednak, aby odejść od kryteriów przyrodniczych i klimatycznych na rzecz walorów turystycznych.

Dominik Borek, dyrektor departamentu turystyki w MSiT, wyjaśnił, że z analiz resortu wynika, iż opłaty turystyczne powiązane z klimatem należą w Unii Europejskiej do rzadkości i funkcjonują głównie w uzdrowiskach. Według przedstawiciela ministerstwa, nowy model powinien koncentrować się na potencjale turystycznym danego miejsca.

Wiceminister sportu Ireneusz Raś wskazał, że zmiana definicji mogłaby otworzyć drogę do pobierania opłaty miastom, które obecnie są z tego wykluczone z powodu niespełniania wymogów klimatycznych. Podkreślił jednocześnie, że intencją resortu jest, aby wysokość opłaty nie była "przesadna z punktu widzenia portfela turysty", co pozwoliłoby zachować gościnność.

Proponowane podwyżki stawek

Projekt Ministerstwa Finansów, do którego odnosi się MSiT, zakłada wzrost stawek opłat za nocleg. Zgodnie z informacjami z portalu, resort finansów proponuje podniesienie górnych limitów do poziomów: 3,56 zł, 5,03 zł oraz 6,86 zł za dobę. Dla porównania, w 2026 roku górna granica stawki opłaty miejscowej wynosi 3,46 zł, w obszarach ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł, a maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej to 6,67 zł dziennie.

Przy okazji omawiania podatków, poruszono również kwestię najmu krótkoterminowego. Wiceminister Ireneusz Raś zapowiedział, że projekt regulacji w tym zakresie ma w przyszłym tygodniu powrócić na posiedzenie rządu.

Jak podaje bankier.pl, poprzednia próba przyjęcia projektu przez Radę Ministrów nie powiodła się. Minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, poinformowała za pośrednictwem portalu X o wstrzymaniu prac, argumentując, że projekt w dotychczasowej formie "miał wykluczyć mieszkańców z prawa do decydowania o najmie krótkoterminowym w swoim najbliższym otoczeniu". Przypomnijmy, że od 20 maja br. w Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie STR, które wprowadza wymóg posiadania numerów identyfikacyjnych dla obiektów najmu turystycznego.