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Podatek turystyczny podrożeje. Szykują się nowe opłaty dla podróżnych

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:15
[aktualizacja dzisiaj, 09:20]
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Podatek turystyczny czeka rewolucja? MSiT chce zmian w zasadach pobierania opłat
Podatek turystyczny czeka rewolucja? MSiT chce zmian w zasadach pobierania opłat/Shutterstock
Ministerstwo Sportu i Turystyki chce zrewolucjonizować zasady pobierania opłaty miejscowej, odchodząc od dotychczasowych wymogów klimatycznych na rzecz walorów turystycznych. Resort chce w ten sposób umożliwić większej liczbie miast czerpanie zysków z turystyki, jednocześnie zapowiadając podwyżki stawek, które wkrótce odczują turyści w portfelach.

Jak czytamy na portalu bankier.pl, Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) dąży do istotnej modyfikacji zasad poboru opłaty miejscowej. Resort przedstawił rekomendacje do projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przygotowanego pierwotnie przez Ministerstwo Finansów, który zakłada m.in. podwyżkę stawek opłat miejscowych oraz uzdrowiskowych.

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Podatek turystyczny. Kluczowe zmiany

Obecne przepisy pozwalają gminom na pobieranie opłaty miejscowej od osób przebywających w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych, pod warunkiem, że miejscowość charakteryzuje się szczególnymi walorami klimatycznymi lub krajobrazowymi. MSiT proponuje jednak, aby odejść od kryteriów przyrodniczych i klimatycznych na rzecz walorów turystycznych.

Dominik Borek, dyrektor departamentu turystyki w MSiT, wyjaśnił, że z analiz resortu wynika, iż opłaty turystyczne powiązane z klimatem należą w Unii Europejskiej do rzadkości i funkcjonują głównie w uzdrowiskach. Według przedstawiciela ministerstwa, nowy model powinien koncentrować się na potencjale turystycznym danego miejsca.

Wiceminister sportu Ireneusz Raś wskazał, że zmiana definicji mogłaby otworzyć drogę do pobierania opłaty miastom, które obecnie są z tego wykluczone z powodu niespełniania wymogów klimatycznych. Podkreślił jednocześnie, że intencją resortu jest, aby wysokość opłaty nie była "przesadna z punktu widzenia portfela turysty", co pozwoliłoby zachować gościnność.

Proponowane podwyżki stawek

Projekt Ministerstwa Finansów, do którego odnosi się MSiT, zakłada wzrost stawek opłat za nocleg. Zgodnie z informacjami z portalu, resort finansów proponuje podniesienie górnych limitów do poziomów: 3,56 zł, 5,03 zł oraz 6,86 zł za dobę. Dla porównania, w 2026 roku górna granica stawki opłaty miejscowej wynosi 3,46 zł, w obszarach ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł, a maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej to 6,67 zł dziennie.

Przy okazji omawiania podatków, poruszono również kwestię najmu krótkoterminowego. Wiceminister Ireneusz Raś zapowiedział, że projekt regulacji w tym zakresie ma w przyszłym tygodniu powrócić na posiedzenie rządu.

Jak podaje bankier.pl, poprzednia próba przyjęcia projektu przez Radę Ministrów nie powiodła się. Minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, poinformowała za pośrednictwem portalu X o wstrzymaniu prac, argumentując, że projekt w dotychczasowej formie "miał wykluczyć mieszkańców z prawa do decydowania o najmie krótkoterminowym w swoim najbliższym otoczeniu". Przypomnijmy, że od 20 maja br. w Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie STR, które wprowadza wymóg posiadania numerów identyfikacyjnych dla obiektów najmu turystycznego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskapieniądzepodatek turystyczny
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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