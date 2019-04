Na liście produktów regionalnych i tradycyjnych króluje ponad 1800 polskich potraw. Poznasz je dzięki portalowi dane.gov.pl. Zobacz, co warto zjeść w regionie, do którego się wybierasz.

Sprawdzając w aplikacji rozkład jazdy autobusów czy najbliższy zabytek korzystamy właśnie z otwartych danych – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji. - Ich wykorzystywanie to szansa na nowe zastosowania np. w usługach dla mieszkańców. To również impuls do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Nasz portal ułatwia to zadanie – dodaje.

Portal jest zasilany danymi już z ponad 120 instytucji. Wciąż się rozwija i jest wzbogacany o nowe funkcjonalności.