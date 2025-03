Sezon na kleszcze już się rozpoczął. Do internetu właśnie trafiło kolejne nagranie, na którym widać wysyp pajęczaków. Wideo pojawiło się w sieci za sprawą wędkarza, który ostrzega przed plagą kleszczy. To kolejne w ostatnim czasie ostrzeżenie, by mieć się na baczności w czasie spacerów w pierwsze cieplejsze dni.