Leśnicy pokazali niezwykłe znalezisko. "Rzadkość"

Na oficjalnym facebookowym profilu Nadleśnictwa Lidzbark pojawił się post, w którym poinformowano o niezwykłym znalezisku. Na opublikowanych zdjęciach widać świeże, niedawno zrzucone poroże jelenia. Jego znalazca może mówić o prawdziwym szczęściu, ponieważ zostało ono zrzucone zaledwie kilka minut wcześniej.

Rzadko udaje się spacerowiczom znaleźć poroże. A takie świeże, które kilka minut wcześniej zostało zrzucone przez samca jelenia, to już w ogóle rzadkość. A jednak.... - czytamy we wpisie. Poroże znaleziono na terenie Leśnictwa Sarnia Góra.

Dlaczego jelenie zrzucają poroże?

Wiosna to czas, kiedy jelenie naturalnie zrzucają poroże. Odbywa się to od lutego do marca. - Dokładny czas może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych, wieku jelenia oraz jego stanu zdrowia. Zrzucenie poroża jest naturalnym procesem związanym z cyklem rozrodczym jeleni. Po zakończeniu sezonu godowego, samce zaczynają tracić zainteresowanie używaniem poroża do walk, a zmniejszenie poziomu testosteronu w ich organizmach powoduje, że poroże staje się luźniejsze i ostatecznie odpada- wyjaśnili leśnicy w poście na Facebooku.

Zalezienie poroża jelenia w lesie to rzadkość. Niektórzy intencjonalnie go poszukują w celach sprzedaży. Zbieranie naturalnie zrzuconego poroża jest zgodne z prawem tylko na terenie lasów gospodarczych. Nie można tego robić na terenie parków narodowych, rezerwatów czy w innych chronionych miejscach. Warto sprawdzić lokalne przepisy. Udając się na poszukiwanie poroża należy pamiętać o poszanowaniu przyrody.