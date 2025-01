Nowy rok to doskonały moment na to, aby zaplanować niezapomniane przygody i już dziś zarezerwować sobie całoroczny dostęp do Parku Rollercoasterów nr 1 w Europie. Energylandia wystartowała z promocją, która potrwa do 26 stycznia 2025 roku – bilety roczne można kupić aż 20% taniej! To okazja, której nie sposób przegapić, zwłaszcza jeśli marzycie o wizycie w tym wyjątkowym miejscu niezależnie od pory roku.

Znamy szczegóły promocji! Sprawdź, ile zaoszczędzisz Rok pełen emocji i atrakcji Energylandia to prawdziwy raj dla miłośników rozrywki. Kupując bilet roczny, zyskujecie dostęp do aż 133 atrakcji rozlokowanych w 7 strefach tematycznych, od Bajkolandii dla najmłodszych po ekstremalne rollercoastery, takie jak Zadra – Made in Małopolska czy Pepsi Hyperion. Dodatkowo, bilet roczny daje możliwość uczestniczenia w wyjątkowych eventach organizowanych przez Park, takich jak Magic Night, Halloween Time, Polska Złota Jesień, Oktoberfest, czy Winter Kingdom bez dodatkowych opłat. Idealny sposób na relaks Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z benefitów biletu rocznego korzystać podczas kilkudniowego wypadu do małopolskiego Zatora! Pamiętajmy jednak, że dla mieszkańców pobliskich województw, bilet roczny to także doskonały sposób na codzienny relaks. W końcu, po ciężkim dniu w pracy lub szkole, możecie odprężyć się w najlepiej ocenianym Parku wodnym w Europie! Water Park w Energylandii oferuje podgrzewane baseny, atrakcje dla dzieci i różnorodne zjeżdżalnie, które zapewnią Wam chwilę wytchnienia i doskonałą zabawę, nawet w chłodniejszy dzień. A może dzień nie dostarczył wyjątkowo wielu pozytywnych emocji? Te zapewni z pewnością wieczorna przejażdżka na jednym z licznych rollercoasterów! Znamy szczegóły promocji! Sprawdź, ile zaoszczędzisz Wejściówka jest ważna przez 365 dni od daty wymiany, a promocja na bilety roczne trwa do 26 stycznia 2025 roku i obejmuje 20% zniżki. Bilet normalny kosztuje teraz 639 zł (zamiast 799 zł), a ulgowy – 519 zł (zamiast 649 zł). To inwestycja w cały rok pełen niezapomnianych wrażeń, idealna dla całej rodziny, przyjaciół czy jako prezent, który zachwyci każdego miłośnika przygód. Spełnij marzenia o rozrywce! Energylandia Days z rabatem -45 zł na bilety Zobacz również Nie czekaj! Skorzystaj z promocji już dziś, kupując bilet na stronie ticket.energylandia.pl, i ciesz się dostępem do Energylandii przez cały rok. Dołącz do świata pełnego emocji, magii i niezliczonych atrakcji już teraz!