Wspólnie m.in. z Rudą Śląską, Świętochłowicami, Bytomiem i Piekarami Śląskimi stworzymy spójne trasy rowerowe ułatwiające jazdę na rowerze po zachodniej części Metropolii. Wspólnie też będziemy starali się pozyskać środki unijne na budowę tej infrastruktury – poinformował w środę po południu na Facebooku wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik.

Reklama

Jak uściślił tarnogórski magistrat, deklarację – pod nazwą Inicjatywa 605 – podpisali w środę przedstawiciele Bytomia, Gliwic, Chorzowa, Lublińca, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Tarnowskich Gór i powiatu tarnogórskiego.

Celem jest wytyczenie punktów styku i przebiegu tras rowerowych na niektórych odcinkach korytarzy nr 602, 603 i 605 czyli prowadzących z Gliwic do Katowic, z Gliwic do Tarnowskich Gór i z Bytomia do Lublińca, a więc łączących centrum aglomeracji z północą i zachodem – napisano w informacji tarnogórskich samorządowców.

Strony zobowiązały się do wspólnego określenia kosztów projektowych i budowlanych oraz analizy i wskazania możliwości pozyskania środków na realizację tras, a także do promocji projektu na wszystkich etapach jego realizacji.

Reklama

Trasy rowerowe

Każdy z naszych samorządów planuje, projektuje lub buduje własne trasy rowerowe, połączenia między nami powinny być projektowanie wspólnie, między innymi dlatego, aby się wzajemnie uzupełniały. Chcemy wspólnie koordynować prace i mam nadzieję, że w przeciągu kilkunastu lat osiągniemy efekt, z którego będziemy dumni – wskazał burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech.

Aby osiągnąć ten cel, sygnatariusze zadeklarowali chęć wzajemnego informowania się o postępach projektu, zapewnienia niezbędnego dla jego realizacji personelu oraz finansowania związanych z nim działań.

Uzgodnienia, projektowanie i budowa dróg rowerowych muszą odbywać się z uwzględnieniem kryteriów technicznych określonych w „Założeniach regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci Regionalnych Tras Rowerowych (w ujęciu korytarzowym)”.

Reklama

Turystyka i komunikacja

Jesteśmy zainteresowani budową dróg rowerowych zarówno w wymiarze turystycznym, jak i komunikacyjnym. U siebie rudzianie mają gdzie jeździć, ale myślę, że z chęcią przyjechaliby rowerem na przykład do Tarnowskich Gór - ocenił wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer

W naszych okolicach mamy wiele kilometrów turystycznych tras rowerowych. Dzięki trasie biegnącej na południe połączymy się z aglomeracją i innymi trasami a cykliści z południa nie będą do nas musieli jeździć pociągami czy samochodami, ale przyjadą na rowerach – zaznaczyła wiceburmistrz Lublińca Anna Jonczyk-Drzymała.

Władze Tarnowskich Gór przypomniały, że obecnie rusza tam warta ok. 60 mln zł „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej”. Projekt zakłada budowę blisko 30 km tras rowerowych łączących dzielnice miasta, pasów dla rowerów, tunelu pieszo-rowerowego, a także centrum przesiadkowego przy dworcu autobusowym i kolejowym. Dzięki Inicjatywie 605 nowe trasy rowerowe mają być połączone z biegnącymi do sąsiednich miast.

Zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego GZM w 2018 r. opracowała i przyjęła „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”, koordynuje też przygotowanie międzymiastowych połączeń rowerowych, które nazywa velostradami. W informacjach o środowym porozumieniu nie odniesiono się do tych inicjatyw.