We wtorek w Tatry powróciła zima. Śnieg pada już powyżej 1200 m n.p.m. Na Kasprowym Wierchu leży 170 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do minus 3 stopni C.

W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki są bardzo niekorzystne - informuje Tatrzański Park Narodowy. Zalegający w wyższych partiach śnieg jest z mokry i grząski. Dodatkowym utrudnieniem w partiach graniowych jest wiejący wiatr oraz niski pułap chmur. Tatrzański Park Narodowy wydał ostrzeżenie. Mrozy wracają od środy także pod Tatrami w Zakopanem spodziewane są temperatury do minus 2 stopni Celsjusza - ostrzega IMGW. Zapowiadane są także opady śniegu z deszczem.