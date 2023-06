Ogród na dachu BUW-u czy Centrum Nauki Kopernik to miejsca, które od lat przyciągają warszawiaków i turystów odwiedzających stolicę. Niewiele osób w Polsce jednak wie, że w Warszawie jest jeszcze jedna podobna przestrzeń pełna roślin i alejek spacerowych, która została stworzona prawie 17 metrów nad ziemią.

Powstała ona kilka lat temu na olbrzymim dachu Galerii Północnej na Białołęce. Mające powierzchnię aż 12 boisk do koszykówki, zielone Ogrody na dachu są dziś największą ekoatrakcją tej części stolicy. Co roku odwiedza je już ponad pół miliona osób, w tym coraz więcej przyjezdnych.

Spragnionych zieleni i relaksu przyciąga przede wszystkim działająca tu tężnia solankowa – co ciekawe: jedyna na dachu centrum handlowego na świecie. Mająca 10 metrów długości i ponad 4 metry wysokości konstrukcja, zbudowana z drewna i tarniny oraz otoczona siedziskami, powstała w uzdrowiskowej miejscowości Zabłocie w powiecie cieszyńskim.

Pochodzącą stamtąd solankę, wydobywaną już od 120 lat z odwiertów „Korona” i „Tadeusz”, wyróżnia największa na świecie zawartość jodu, która sięga nawet 140 mg/l. To sprawia, że wypoczywający w ogrodach w Północnej mogą zetknąć się z unikalnym mikroklimatem, który korzystny jest nie tylko dla układu oddechowego, ale także dla urody.

– Dzięki tężni w ogrodach można głęboko odetchnąć, ale także zadbać o zdrowie. Jest to bowiem miejsce, które szczególnie poleca się osobom z alergiami i astmą, a także tym, którzy cenią sobie slow life i chcą zrelaksować się w niemal nadmorskim klimacie i to w Warszawie. Powietrze wokół tężni zawiera bowiem więcej jodu niż to nad morzem – zachęca Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej.

Ale na gości czeka nie tylko tężnia solankowa. Jak przystało na ogrody, odwiedzających otacza bujna i ciekawa zieleń, nad którą przez cały rok czuwa sztab ogrodników. Twórcy miejsca posadzili tu niemal 60 różnych gatunków roślin, w tym wiele egzotycznych, miododajnych, przyjaznych ptakom, a także będących naturalnymi barierami przed zanieczyszczeniami powietrza.

W całej przestrzeni nie brakuje ozdobnych traw, bylin i kwiatów, a nawet brzozowego minizagajnika i błędnika, czyli labiryntu ogrodowego z krzewów, który inspirację czerpał z podobnych miejsc, m.in. w Anglii. Tak dobrana roślinność, bardzo bioróżnorodna, sprawia, że ogrody na dachu zmieniają się z porami roku i są schronieniem dla wielu gatunków ptaków, motyli i innych owadów.

Niezmienne są w nich natomiast alejki, które przecinają zielone wyspy i dają możliwość spacerowania pośród roślin. Także duża polana piknikowa sprzyja wypoczynkowi oraz uprawianiu jogi na trawie, na którą można tu wpaść w każdy weekend od czerwca do sierpnia.

W relaksie pomaga także stworzona w centralnym punkcie ogrodów, otoczona zielenią, przestrzeń kawiarniana z lokalami gastronomicznymi i stolikami. Te ustawiono tu pod olbrzymimi rzeźbami inspirowanymi motywem liścia, wkomponowującymi się w charakter tego miejsca.

Pośród zieleni działa tu m.in. restauracja Grill%Beer, serwująca dania z grilla i lodziarnio-cukiernia Beza Krówka. Odwiedzający mają też do wyboru wiele restauracji z części gastronomicznej Galerii Północnej, która przylega do ogrodów i łączy się z nimi tarasem ze stolikami i parasolami.

– Część ogrodów przeznaczona do wypoczynku i spotkań pomyślana została jako oaza spokoju pośród zieleni, w której można oderwać się od zgiełku gwarnego miasta, spędzić ciekawie wolny czas, zjeść coś, a nawet pomedytować – mówi.

To jednak nie koniec atrakcji. Tych jest tu znacznie więcej, w tym dwa place zabaw dla dzieci. Najmłodsi mogą się tu bawić na placu w kształcie łodzi podwodnej z edukacyjnym muralem przedstawiającym 50 zwierząt z różnych kontynentów. Z kolei dla starszych dzieci przygotowano plac z huśtawkami, drabinkami i linami.

Ponadto w ogrodach znajduje się jeden z największych poziomych murali 3D w Polsce, który stworzyło pięcioro artystów z grupy WYPISZWYMALUJ. Z wykorzystaniem aż 90 kolorów namalowano tu trójwymiarowy wodospad, źródło oraz egzotyczne rośliny.

Ciekawostką miejsca jest też mające 2 metry koło wodne, które zainspirowane zostało projektami samego Leonarda da Vinci sprzed niemal 500 lat. To wszystko sprawia, że ogrody są również miejscem często wybieranym przez osoby planujące nietuzinkowe sesje zdjęciowe.

Ogrody na dachu czynne są od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia galerii. Wstęp jest bezpłatny.