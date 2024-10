Cały świat przyjeżdża do Energylandii! Największą grupę stanowili oczywiście Polacy, którzy odpowiadają za 68% odwiedzin, jednak Park przyciągnął także Gości z innych państw: Czechy (8,5%), Arabia Saudyjska (4,5%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (4,4%), Litwa (4%), Słowacja (5%), Ukraina (1,5%) czy Niemcy (1%).

Szaleństwo w sieci, świetne opinie i rozwój całej okolicy

Energylandia podbija nie tylko serca odwiedzających, ale także media społecznościowe. Filmy Parku na TikToku zdobyły w tym sezonie aż 6 milionów polubień, a to miejsce cieszy się niezmiennie doskonałą opinią wśród swoich Gości. Na Google może pochwalić się oceną 4,9 na podstawie ponad 224 tysięcy opinii, a na Facebooku jego średnia wynosi 4,8 przy blisko 94 tysiącach ocen.

Energylandia rozwija się nie tylko jako Park, ale również przyciąga do regionu inwestorów z branży turystycznej. W 2024 roku, w okolicy Parku funkcjonują już ponad 334 obiekty noclegowe, oferujące kilka tysięcy miejsc noclegowych.

Od marzenia do sukcesu – tak rozwija się Energylandia

Historia Energylandii zaczęła się w 2014 roku, kiedy Park otworzył swoje bramy po raz pierwszy.

Od tego momentu miejsce to rozwijało się w zawrotnym tempie, dodając nowe atrakcje, strefy tematyczne i wydarzenia specjalne, które sprawiają, że każda wizyta to nowe, niezapomniane przeżycie. Jedną z największych atrakcji Parku jest oczywiście Pepsi Hyperion. słynny rollercoaster, który przyciąga miłośników mocnych wrażeń z całego świata. W tym sezonie ta gigantyczna konstrukcja pokonała już 54 tysiące kilometrów, co przekracza dystans równy okrążeniu Ziemi!

Energylandia oferuje jednak znacznie więcej; od rodzinnych karuzel i spokojnych przejażdżek po najbardziej ekstremalne kolejki. 133 atrakcje podzielone są na siedem stref tematycznych - od Bajkolandii dla najmłodszych po Strefę Ekstremalną, która przyciąga najodważniejszych. Dodatkowo Park regularnie organizuje wydarzenia specjalne, jak Halloween Time czy Winter Kingdom.

A co z planami na przyszłość? Te zapowiadają się wybornie! Energylandia zapowiedziała otwarcie pierwszego w Polsce tematycznego, 4-gwiazdkowego pola kempingowego, którego otwarcie zaplanowano już w kolejnym sezonie. W drugim etapie inwestycji, miejsce ma oferować kino plenerowe, plac zabaw dla najmłodszych, nowoczesne toalety oraz wozy kempingowe do wynajęcia.

Kolejne atrakcje tuż, tuż! 30 listopada startuje Winter Kingdom

Choć myślami jesteśmy jeszcze w tym sezonie, to już 30 listopada Energylandia przeniesie swoich Gości do zimowej krainy czarów, otwierając wrota Winter Kingdom. Na odwiedzających, aż do 2 lutego 2025 roku, czeka Największy w Polsce Ogród Świateł, oświetlony aż 5 milionami lampek. Goście będą mogli spróbować też swoich sił na rollercoasterach w zimowej aurze, poślizgać się na lodowisku, zjeżdżać na snowtubingu, a także cieszyć się ciepłymi potrawami na jarmarku. Dzieci (i nie tylko!) oczywiście spotkają Mikołaja, udekorują świąteczne pierniki, czy obejrzą świąteczne pokazy i paradę.

Miliony powodów, aby odwiedzić Energylandię

Z każdym sezonem Energylandia przyciąga coraz więcej Gości, a 15 milionów odwiedzin to tylko potwierdzenie jej niesłabnącej popularności. Każdy, kto odwiedził ten Park, wie, że Energylandia to miejsce, do którego po prostu lubimy wracać. Niezależnie od wieku, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Energylandia stale się rozwija, dostosowując swoją ofertę do oczekiwań Gości, co gwarantuje, że każda kolejna wizyta przynosi nowe, ekscytujące wrażenia.

Sezon letni 2025 w Energylandii rozpocznie się już 5 kwietnia, a to oznacza, że największy Park rozrywki w Polsce ponownie otworzy swoje bramy, oferując niezapomniane atrakcje dla całej rodziny! To wyjątkowe wydarzenie pełne emocji, nowych przygód i niezliczonych doznań, których nie można przegapić.