Kraina Wygasłych Wulkanów leżąca w samym sercu Sudetów na Dolnym Śląsku, jako trzeci geopark z naszego kraju, został wyróżniony wpisem do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

Tu drzemie moc Ziemi

Kraina Wygasłych Wulkanów leży na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego pomiędzy Legnicą, Jelenią Górą i Strzegomiem. Geopark o powierzchni 1300 km kw. to "prawdziwy klejnot pod względem różnorodności geologicznej", jak można przeczytać na oficjalnej stronie Dolnego Śląska, który "kryje w sobie niezliczone świadectwa różnych okresów aktywności wulkanicznej".

Na terenie geoparku w Sudetach można zaobserwować ślady aktywności wulkanicznej nawet sprzed ok. 500 mln lat.

"Jesteśmy niezmiernie dumni, że Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów jako już trzeci geopark z naszego kraju dołączył do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Potwierdza to, że Polska może poszczycić się dziedzictwem geologicznym o międzynarodowym znaczeniu" – powiedziała, cytowana przez National Geographic, dr Katarzyna Szadkowska, kierowniczka Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu.