Energylandia jest czynna codziennie przez cały maj od godziny 10:00 do 18:00, co daje wystarczająco dużo czasu na skorzystanie ze wszystkich atrakcji. Możemy cieszyć się ekscytującymi rollercoasterami, jak również zrelaksować się na bardziej spokojnych atrakcjach. Niezależnie od preferencji, każdy znajdzie coś dla siebie, od pełnych adrenaliny przejażdżek po miejsca przeznaczone dla najmłodszych Gości.

Water Park i liczne show - atrakcje nie tylko na lato

Warto również podkreślić, że pierwsza część strefy Water Park jest już otwarta dla Gości.

Mogą oni korzystać z licznych basenów z podgrzewaną wodą, co jest idealne nawet w mniej słoneczne dni. Już niebawem, dostępne ponownie będą kolejne sekcje: Tropical Fun, Bamboo Bay i Exotic Island, które oferują wodne atrakcje w egzotycznych sceneriach.

Oprócz bogatej oferty atrakcji, bilet obejmuje również dostęp do występów artystycznych w teatrach Parku. Jest to doskonała okazja, by po dniu pełnym emocji na różnych atrakcjach, odpocząć i cieszyć się profesjonalnie przygotowanymi spektaklami, które dostarczają rozrywki na wysokim poziomie.

Solenizant świętuje podwójnie (niemal za darmo!)

Energylandia oferuje wyjątkową promocję dla osób w dniu urodzin - wstęp za złotówkę dla solenizantów do 18 roku życia włącznie. Wystarczy okazać przy kasie odpowiedni dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub akt urodzenia dla najmłodszych), aby móc korzystać z atrakcji Parku za symboliczną złotówkę.

Promocje na bilety i atrakcyjne opcje dla stałych Gości

Dla tych, którzy planują regularne wizyty, idealnym rozwiązaniem jest bilet roczny. Pozwala on na nielimitowany dostęp do Parku przez 365 dni, co daje koszt jednorazowego wejścia na bardzo atrakcyjnym poziomie – odpowiednio 4,30 zł dla dorosłych i 3,22 zł dla dzieci (do 140 cm wzrostu). Bilet roczny można zakupić online lub na miejscu, w kasach Parku.

Aktualnie w Energylandii trwa Wakacyjna Przedsprzedaż, która oferuje promocję 3+1 na bilety elektroniczne ważne aż do 2 lutego 2025 roku! To doskonała okazja, by zaplanować wizyty w Parku na całe lato i jesień, korzystając z atrakcyjnych rabatów.

Energylandia to miejsce, które łączy w sobie różnorodność atrakcji z wyjątkowymi promocjami, czyniąc je doskonałym wyborem na rodzinne wyjścia, gdzie każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. Zaplanuj swoją przygodę już dziś!