Dzięki temu każdy posiadacz biletu rocznego otrzyma codzienny, jednorazowy dostęp do 13 atrakcji z ominięciem kolejek!

Bilet roczny - same korzyści

Bilet roczny pozwala na nielimitowane wejścia do Energylandii przez cały rok, a teraz dodatkowo w ramach promocji, do każdego biletu dołączony jest Energy Pass. To rozwiązanie, które umożliwia jednorazowe skorzystanie z wybranych atrakcji bez kolejki podczas każdej wizyty.

Reklama

Co ważne, cena biletów rocznych, względem poprzedniego roku, pozostaje bez zmian:

Bilet roczny normalny (dla osób od 140 cm wzrostu) – 799 zł, zawiera Energy Pass na 13 atrakcji

Bilet roczny ulgowy (dla dzieci do 140 cm wzrostu) – 649 zł, zawiera Energy Pass na 7 atrakcji

Bilet można zakupić zarówno w formie prezentowej, jak i elektronicznej, a jego ważność wynosi 365 dni od daty aktywacji. Kupony na bilety roczne można wykorzystać do 26 października 2025 roku.

Jeszcze więcej emocji bez kolejki

Dzięki Energy Pass możesz cieszyć się najlepszymi atrakcjami w Energylandii bez konieczności oczekiwania w standardowej kolejce. W zależności od rodzaju biletu rocznego, Energy Pass obejmuje różne atrakcje.

Energy Pass do biletu normalnego zapewnia dostęp bez kolejek do takich atrakcji jak:

Pepsi Hyperion, Zadra Made In Małopolska, Mayan, Abyssus, Fluff Choco Chip Creek, Toffifee Kopalnia Złota, Space Booster, Śmiejżelki Energuś, Anaconda, Aztec Swing, Formuła, Speed Water Coaster oraz RMF Dragon.

Energy Pass ulgowy, przeznaczony dla dzieci do 140 cm, obejmuje:

Abyssus, Fluff Choco Chip Creek, Toffifee Kopalnia Złota, Śmiejżelki Energuś, Anaconda, Formuła oraz RMF Dragon.

To wyjątkowa okazja, by zaplanować cały sezon pełen emocji i cieszyć się Energylandią bez ograniczeń. Promocja obowiązuje tylko do 28 lutego, dlatego warto skorzystać z niej już teraz. Brzmi jak idealny plan? Bilety zakupisz w tym miejscu!