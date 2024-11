Dzięki tej wyjątkowej ofercie, bilet normalny na sezon zimowy kosztuje teraz zaledwie 79 zł, a na sezon wysoki – 159 zł. Trzydniowa wejściówka dostępna jest za 379 zł!

Już 30 listopada startuje sezon Winter Kingdom!

Już od soboty, Park w Zatorze przemieni się w bajkową, zimową krainę – Winter Kingdom. To wyjątkowy czas, który przyciąga gości w każdym wieku! Energylandię rozświetlą miliony lampek, tworząc największy w Polsce ogród świateł, który nadaje każdemu zakątkowi bajkowy charakter. Jednak to dopiero początek, gdyż zimowa oferta pełna jest atrakcji, które wprowadzą każdego w świąteczny nastrój.

Goście podczas Winter Kingdom mogą korzystać z takich rozrywek jak snowtubing, czyli zjazdy na specjalnych pontonach po wyznaczonych trasach oraz lodowisko, gdzie każdy, bez względu na wiek, może spróbować swoich sił na łyżwach i spędzić aktywnie zimowy czas. Najmłodsi (i nie tylko!) mogą wziąć udział w warsztatach dekorowania pierników, pisania listów, a także spotkać się z samym Mikołajem! Dla tych, którzy cenią unikalne smaki zimy, przygotowano przepyszny jarmark bożonarodzeniowy z aromatycznymi potrawami i słodkościami.

Dlaczego warto skorzystać z promocji Black Week?

Promocja Black Week to nie tylko świetna okazja do zaoszczędzenia, ale też sposób na zaplanowanie zimowego wypoczynku lub letnich przygód z dużym wyprzedzeniem. Warto pamiętać, że bilety objęte promocją obejmują różne sezony, co oznacza, że możesz cieszyć się atrakcjami Energylandii zarówno latem, jak i zimą. W okresie zimowym, park oferuje nie mniej emocji niż w pozostałych porach roku. Czynne rollercoastery (w tym Zadra Made in Małopolska czy Pepsi Hyperion!), karuzele, iluminacje świetlne i zabawa po zmroku sprawiają, że Winter Kingdom przez wielu odwiedzających,

wyczekiwane jest równie mocno jak pierwsza gwiazdka!

Śpiesz się! Oferta dostępna tylko do 1 grudnia!

Nie czekaj i skorzystaj z promocji już teraz. Bilety w obniżonych cenach możesz kupić wyłącznie do 1 grudnia 2024 roku. To idealna okazja, by zaplanować wizytę w Energylandii na nadchodzącą zimę lub przyszły sezon letni. Wejdź na ticket.energylandia.pl, dodaj bilety do koszyka i zanurz się w świecie niesamowitych przygód i radości!