Winter Kingdom – park rozrywki pełen zimowych emocji!

30 listopada Energylandia zamieniła się w prawdziwą zimową krainę czarów. W grudniu Park będzie czynny od piątku do niedzieli, a także od 26 do 30 grudnia, w drugi dzień świąt (to doskonała okazja na spalenie odrobiny kalorii po świątecznej uczcie, prawda?!).

Dla tych, którzy planują odwiedzić Park w nowym roku, Winter Kingdom otworzy swoje bramy codziennie od 2 do 6 stycznia, a następnie w każdy weekend aż do 2 lutego. Zachwyci nas choćby największy w Polsce Ogród Świateł, który rozświetla Park milionami lampek, tworząc bajkową scenerię, jakiej trudno szukać gdzie indziej. Każda alejka, każda atrakcja została udekorowana tak, by emanować świąteczną aurą i wprowadzać Gości w klimat Bożego Narodzenia. Ale to nie wszystko!

Jak spędzić czas podczas Winter Kingdom? Mamy dla ciebie kilka wskazówek!

1. Rozpocznij dzień od śnieżnych szaleństw

Nie ma zimy bez odrobiny białego szaleństwa! Czekają na Was snowtubing, czyli zjazdy na specjalnych pontonach oraz lodowisko, idealne na pierwsze kroki na łyżwach lub rozwinięcie swoich umiejętności.

2. Zanurz się w świątecznej atmosferze na Jarmarku bożonarodzeniowym

Kiedy zaczyna doskwierać chłód, czas udać się na jarmark bożonarodzeniowy. Tutaj znajdziesz ciepłe napoje, gorące potrawy i mnóstwo świątecznych smakołyków, które dodadzą energii i podniosą nastrój. Aromaty pierników, cynamonu i innych pyszności unoszące się w powietrzu

doskonale wpisują się w przedświąteczny klimat.

3. Warsztaty zdobienia pierników i pisania listów do Mikołaja

Najmłodsi goście mogą wziąć udział w wyjątkowych warsztatach. Dekorowanie pierników to nie tylko wspaniała zabawa, ale także możliwość stworzenia własnych świątecznych słodkości, które później można zjeść lub zabrać do domu. Dodatkowo, z pomocą elfów, dzieci mogą napisać list do Świętego Mikołaja i wyrazić swoje świąteczne marzenia, które trafią prosto na biegun północny!

4. Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Odwiedziny u Świętego Mikołaja to punkt obowiązkowy! W specjalnie przygotowanej, świątecznej scenerii Mikołaj czeka na dzieci, by wysłuchać ich życzeń i obdarować uśmiechem.

5. Atrakcje dla miłośników adrenaliny. Zimowa jazda na rollercoasterach

Dla poszukiwaczy mocniejszych wrażeń, Winter Kingdom oferuje coś specjalnego – zimowe przejażdżki na rollercoasterach i karuzelach. Dla wielu Gości przejażdżka zimą na takiej atrakcji jak Zadra Made in Małopolska czy Pepsi Hyperion to zupełnie nowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na rozświetlony Park z wyjątkowej perspektywy.Nie przegap zatem okazji, by odwiedzić Park w tym niezwykłym czasie i daj się porwać świątecznej magii Winter Kingdom!