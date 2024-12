Święta, które rozgrzewają serca

Energylandia wraz z Konsorcjum Filantropijnym oraz Fundacją One Day zadbały o wypełnienie magią każdej z niedzielnych chwil. Konsorcjum Filantropijne to pierwsza taka inicjatywa w Polsce, która zrzesza międzynarodowe fundacje kierujące się zasadą: "Filantropia powinna współpracować, a nie konkurować". Dzięki synergii między światem biznesu i filantropii tworzymy możliwości realizacji projektów, które zmieniają życie tysięcy ludzi na lepsze.

,,To niesamowite uczucie widzieć, jak Gwiazdka One Day po raz kolejny staje się rzeczywistością dzięki naszej wspólnej pracy i zaangażowaniu. Każdy uśmiech dziecka, które otrzymuje pomoc, przypomina nam, dlaczego to robimy. Wierzę, że razem możemy tworzyć święta pełne ciepła i nadziei dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. To właśnie magia współpracy – zmieniamy świat, jedno dziecięce marzenie na raz’’, mówi Sylwia Dobrzycka, Przewodnicząca Konsorcjum Filantropijnego.

Już od samego rana w Parku panowała atmosfera, którą trudno opisać prostymi słowami. Magiczne iluminacje, tysiące migoczących lampek i największy w Polsce ogród świateł zamieniły Energylandię w bajkową krainę, w której każdy mógł na chwilę zapomnieć o codzienności. Dzieci, które przyjechały z 82 placówek z różnych stron Polski, od samego wejścia czuły, że ten dzień jest wyjątkowy – nie tylko dlatego, że wszystko wokół zdawało się mówić ,"to Twoje święto", ale też dzięki uśmiechom ludzi, którzy ten dzień dla nich stworzyli. Czy magia naprawdę istnieje? Jeśli ktoś miał wątpliwości, wystarczyło spojrzeć na twarze dzieci spotykających się z prawdziwym Świętym Mikołajem. Każde z nich otrzymało wymarzony prezent, a emocje widać było w ich oczach, gdy rozrywały papier i znajdowały to, o czym skrycie marzyły.

Tam, gdzie magia spotyka ludzi

Gwiazdka One Day to jednak coś więcej niż prezenty i świąteczne dekoracje. W Energylandii pojawiły się gwiazdy, które swoim zaangażowaniem stworzyły niezapomniane chwile dla uczestników. Specjalne występy artystyczne, animacje i wspólne zdjęcia z idolami wprowadzały dzieci w świat, który na co dzień wydaje się odległy.

Święta nie mogą się obyć bez słodkich chwil, a tych w Energylandii nie brakowało. Gorąca czekolada, aromatyczne pierniki i smakołyki przygotowane specjalnie na ten dzień stały się częścią wspólnych przeżyć. Dzieci własnoręcznie dekorowały pierniki, uczestniczyły w warsztatach i mogły na chwilę stać się twórcami swojej małej, kulinarnej magii. Jednak to nie tylko słodkości przyciągały uwagę. W tle rozgrywały się świąteczne spektakle i animacje, które wprowadzały w klimat Bożego Narodzenia. Widzowie mogli zobaczyć pięknie przygotowane show, które łączyło świąteczną tradycję z nowoczesną formą rozrywki.

Dobro, które ma siłę zmieniać świat

Dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych był to dzień, który pozwolił im poczuć się wyjątkowo, zapomnieć o trudach i uwierzyć, że są ważne. Dla organizatorów to inspiracja do dalszego działania. Gwiazdka One Day pokazuje, że magia świąt naprawdę istnieje. Czasem wystarczy jedno spojrzenie, jedno wspólne zdjęcie czy jeden prezent, by zapalić w czyimś sercu iskrę nadziei. Tego dnia w Energylandii było ich tysiące.