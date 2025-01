Będzie… gorąco! Przygotuj się na emocje w zimowej scenerii

Czy wyobrażasz sobie przejażdżkę na rollercoasterze, gdy Park mieni się tysiącami światełek, a śnieg skrzypi pod nogami? W Energylandii to możliwe! Najpopularniejsze atrakcje, takie jak Zadra – Made in Małopolska i Pepsi Hyperion, działają normalnie, a jazda po zmroku z widokiem na rozświetloną Energylandię to doświadczenie, którego nie można przegapić. Adrenalina, mroźne powietrze i niesamowite widoki to połączenie, jakiego nie znajdziesz nigdzie indziej!

Pamiętajmy jednak, że Winter Kingdom to nie tylko rollercoastery, ale także mnóstwo innych atrakcji. Lodowisko, snowtubing, karuzele i pokazy dostosowane do zimowej atmosfery to tylko początek. A dla fanów relaksu i rodzinnych aktywności – spotkania z Mikołajem, warsztaty zdobienia pierników, jarmark, czy zimowa parada. Zimowy sezon w Energylandii trwa aż do 2 lutego, dlatego wciąż możesz poczuć ich magiczną aurę!

Magiczna zima w przystępnej cenie

Dla tych, którzy szukają pomysłu na aktywne popołudnie, Energylandia przygotowała bilety popołudniowe, oferując idealne rozwiązanie na zimowe wieczory. W godzinach 15:00–18:30 możesz skorzystać z pełni atrakcji Parku, płacąc jedynie 69 zł za bilet normalny lub 59 zł za bilet ulgowy. To świetna okazja, by doświadczyć parkowych emocji w wyjątkowym, zimowym wydaniu, nawet jeśli nasz czas jest ograniczony. Energylandia bez urlopu? Brzmi doskonale!

Zima w Energylandii to niepowtarzalne przeżycie, które rozgrzeje nawet największych zmarzluchów. Bajkowy ogród świateł, liczne atrakcje i możliwość jazdy na rollercoasterach po zmroku tworzą niezwykłą atmosferę, która przyciąga Gości z całego świata. A dzięki biletom popołudniowym, każdy może zanurzyć się w tej magii, niezależnie od pory dnia. Nie czekaj – odwiedź Winter Kingdom i przekonaj się, że ta pora roku w Energylandii to chwile, które zapamiętasz na długo!