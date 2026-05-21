Niemal trzy setki wspinaczy jednego dnia. Rekordowy tłok na Mount Everest

Nepal wciąż weryfikuje dane

Mount Everest, położony na granicy Nepalu i Tybetu (Chiny), można zdobywać z obu stron. Jak poinformowali organizatorzy wypraw, w tym roku od strony tybetańskiej nie wspinał się nikt – chińskie władze nie wydały pozwoleń.

Według Nepalskiego Stowarzyszenia Organizatorów Wypraw 20 maja na szczyt dotarły 274 osoby. Liczba ta może jeszcze wzrosnąć, ponieważ część wspinaczy mogła nie zgłosić jeszcze swojego wejścia do bazy.

Nepalskie Ministerstwo Turystyki poinformowało, że ma informacje o ponad 250 osobach, które tego dnia zdobyły Everest. Resort czeka na oficjalne zgłoszenia uczestników wypraw, po czym wyda im certyfikaty zdobycia szczytu.

Pobito rekord z 2019 roku

Już wynik przekraczający 250 wejść oznacza jednak pobicie poprzedniego rekordu. Dotychczas wynosił on 223 wejścia od strony Nepalu w ciągu jednego dnia i został ustanowiony 22 maja 2019 roku.

Brakuje natomiast danych z Chin, skąd również prowadzi popularna droga na szczyt. Jak wyjaśnił Rishi Bhandari, podczas wiosennego sezonu wspinaczkowego – trwającego od kwietnia do maja – około stu osób zdobywa Everest od strony Tybetu.