Na podium jest jeszcze pomorskie, a na dalszych miejscach uplasowały się kolejno województwa dolnośląskie i wielkopolskie.

1615 złotych – tyle miała rok temu wydać na święta statystyczna polska rodzina według wyliczeń Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, wykonanych na zlecenie Banku Millenium. Biorąc pod uwagę tegoroczne badania zachowań konsumenckich, nic nie wskazuje, by w tym roku ta kwota miała być mniejsza. Coraz więcej Polaków postanawia jednak spożytkować te pieniądze inaczej niż zwykle, wyjeżdżając na zagraniczne wakacje.

Najwięcej na wyjazdy świąteczne wydadzą turyści z województwa warmińsko-mazurskiego – średnia wartość rezerwacji wyniosła tam 10,4 tysiąca złotych. Ok. 9,5 tys. zł za swoje wakacje zapłacą mieszkańcy mazowieckiego i łódzkiego. Najtaniej rezerwują z kolei podróżni z województwa lubelskiego – przeciętnie 6,2 tys. złotych. Na te stosunkowo wysokie średnie swój wpływ mają coraz popularniejsze kierunki egzotyczne, dla których przeciętna cena rezerwacji w skali kraj u kształtowała się na poziomie ok. 16,5 tys. złotych (przykładowo przeciętna rezerwacja na Dominikanę wiązała się z kosztem20 tys. zł). Z drugiej strony, w przypadku najczęściej wybieranych świątecznych kierunków,oferta obejmuje również niższe półki cenowe, przez co średnie wartości są znacznie mniejsze: Egipt – 7,1 tys., Turcja – 4,4 tys., Hiszpania – 7,8 tys.

Przy wyborze najpopularniejszego kierunku narciarskiego – Austrii – za rezerwację płacono średnio 3 tys. złotych.

Wakacje w okazyjnie niskich cenach (tydzień w formule all inclusive nawet za ok. 1000 zł) dostępne są w ramach promocji Last Minute w innych tygodniach grudnia. Najtańsze kierunki to Turcja, Egipt, Cypr, Malta.

Średnie wartości rezerwacji świątecznch w regionach / Materiały prasowe

Wśród tych, którzy spędzą końcówkę roku na zagranicznych wakacjach, dominują pary – dokonały one aż 58 procent wszystkich rezerwacji. 34 procent świątecznych wyjazdów zarezerwowały rodziny z dziećmi, a 6 procent – single. Proporcje te są zbliżone we wszystkich regionach kraju.

Wśród najchętniej wybieranych świątecznych destynacji prym wiedzie zawsze ciepły i słoneczny Egipt (blisko 30 procent udziału w rezerwacjach na ten okres), a sporą popularnością cieszą się też Turcja (13 proc.) i Hiszpania (10 proc.). Kurort, w którym spędzi święta zdecydowanie największa liczba gwiazdkowych urlopowiczów, to lubiana przez Polaków od lat egipska Hurghada. W zestawieniu Wakacje.pl stanowi ona najczęstszą destynację dla 9 z 16 województw – lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Najpopularniejsze świąteczne kierunki / Materiały prasowe

- Egipt jest niezwykle popularnym miejscem podróży w sezonie zimowym, szczególnie w okresie świąteczno-noworocznym. Powodów jest wiele – mówi Anna Podpora, kierownik działu produktu Wakacje.pl. - Krótka podróż na miejsce, gwarantowana "plażowa" pogoda, wysoki standard i ceny pobytów zaczynające się od mniej niż 2 tys. zł za osobę powodują, że jest to bardzo atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu podczas świąt, także z rodziną. To świetna alternatywa aby odpocząć, a jednocześnie złapać kilka promieni słońca.

Świąteczni turyści coraz chętniej stawiają na wspomnianą już egzotykę. W tym segmencie zdecydowanie najpopularniejsze są Dominikana i Kenia, choć widać również wzros t zainteresowania podróżami do Zanzibaru czy Tajlandii. Punta Cana na Dominikanie to ulubiony egzotyczny region turystów z województw lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Kenijskie Wybrzeże Mombasy to z kolei najpopularniejszy cel dalszych podróży mieszkańców województw wielkopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego i kujawsko - pomorskiego.

Najpopularniejsze świąteczne kierunki (ezgotyka) / Materiały prasowe

Polacy od wielu lat chętnie wyjeżdżają też za granicę, by przywitać nowy rok. Hotele często oferują w tym czasie specjalne pakiety, obejmujące kolacje sylwestrowe, muzykę na żywo, a nawet specjalne pokazy sztucznych ogni. To sprawia, że wielu Polaków zaraz po zakończeniu świąt lub jeszcze w ich trakcie rusza w podróż, najczęściej wybrawszy za cel Egipt (26 procent), Hiszpanię (10 proc.) i Turcję (12 proc.). Najwięcej turystów wyjedzie na sylwestra z województw śląskiego (16 proc.), mazowieckiego (14 proc.) i pomorskiego (13 proc.).

Źródłem wszystkich obserwacji są statystyki sprzedażowe Wakacje.pl, przeanalizowane w drugim tygodniu listopada