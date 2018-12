W tym roku znów więcej Polaków wyjedzie na święta. Od trzech lat każdego roku liczba rezerwacji w tym okresie rośnie o około 15 proc.

- Można mówić o stałym trendzie – mówi Grzegorz Kołodziej z Noclegi.pl. – A że z zimą i gwiazdką Polakom kojarzą się przede wszystkim góry i Zakopane, to ponad jedna trzecia wszystkich zapytań o rezerwacje na święta dotyczy właśnie zimowej stolicy Polski – wyjaśnia.

I chociaż ceny na Boże Narodzenie i sylwestra rosną tu nawet dwu-trzykrotnie to i tak trudno o wolne miejsce. Nieustająco popularny jest również Karpacz. Co dziewiąty poszukiwacz gwiazdkowego noclegu chce spędzić święta właśnie u podnóża majestatycznej Śnieżki. Sporym wzięciem cieszą się też Białka Tatrzańska i Szklarska Poręba.

Jednak same widoki i śnieżne atrakcje to dla kochających tradycję Polaków za mało. Potrzebna jest też domowa atmosfera. Dlatego na czas świąt chętniej wybieramy kwatery prywatne (co trzecia rezerwacja), niż nowoczesne apartamenty czy hotele (po 7 proc. wszystkich rezerwacji).

- Właściciele obiektów zalewani są teraz przez prośby i specjalne życzenia – mówi Kołodziej. – Rezerwujący proszą najczęściej o wigilijne potrawy i gwiazdkowy wystrój, chcą zamówić wizytę Mikołaja, pytają o możliwość wspólnego ubierania choinki czy śpiewania kolęd – wylicza ekspert portalu Noclegi.pl. I podkreśla, że większość takich próśb udaje się spełnić.

Hotelarze często przygotowują kuligi z ogniskiem, a zdarza się, że i transport na pasterkę do pobliskiego kościoła. Pojawiają się też pytania o jasełka czy bożonarodzeniowe jarmarki. I faktycznie coraz więcej miejscowości turystycznych decyduje się na organizację kiermaszów z lokalnymi produktami czy przysmakami. Popularne kurorty górskie idą jeszcze dalej, proponując turystom efektowne dekoracje i iluminacje świąteczne.

- Zakopane, Karpacz, czy Krynica rywalizują o gości nie tylko między sobą, ale też z zagranicznymi kurortami, dlatego ich gwiazdkowa oprawa musi robić wrażenie, gwarantować wyjątkową świąteczną atmosferę i piękną scenografię dla zimowych spacerów oraz pamiątkowych zdjęć – mówi Miłosz Korzeniowski z firmy Multidekor, która odpowiada za tegoroczną świąteczną metamorfozę tych górskich miejscowości, ale również Warszawy, Łodzi czy Krakowa. - Najlepiej jeśli zimowa iluminacja jest szyta na miarę i wpasowuje się w lokalny koloryt. Stąd na przykład zaprojektowane przez nas świetlne postaci górali na Gubałówce czy stylizowane krynickie sanie i ledowa pijałka w Krynicy – wyjaśnia.

Coraz częściej święta w górach dają możliwość wieczornego wędrowania finezyjnie rozświetlonymi ulicami, fotografowania się przy gigantycznych bombkach, świetlnych rzeźbach czy kilkunastometrowych choinkach.

- Wszystko to sprawia, że na wyjeździe poczuć możemy magię prawdziwie rodzinnych świąt, tyle że bez sprzątania i godzin spędzonych na kuchennych przygotowaniach - podsumowuje Grzegorz Kołodziej i dodaje, że średnia wartość wszystkich rezerwacji w Polsce na święta to 1482 złote.