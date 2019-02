Zestawienie przygotowała platforma Kayah.

Calangute, Indie

"Świetne opcje zakwaterowania, plaża, która przebija każdą inną, a do tego mnóstwo atrakcji dla każdego – Calangute to miejsce, którego nie możesz ominąć, będąc w Goa. Dojazd tam może być drogi, ale hotele w okolicy kosztują mniej niż 50 zł za noc. Czeka Cię też sporo polowania na okazje cenowe, bo lokalne pchle targi to dreszczyk dla zmysłów i odpoczynek dla portfela. Możesz spędzić środę w Anjunie na cotygodniowym pchlim targu lub pójść na Calangute Bazaar, gdzie każdego sobotniego ranka znajdziesz prawdziwe okazje" - opisuje.

Buenos Aires, Argentyna

"Z cenami hoteli zaczynających się od 135 zł za noc, Buenos Aires oferuje mnóstwo sposobów na oszczędności, w tym ulice pełne sklepów odzieżowych i butików. Od markowych produktów po lokalne wyroby rzemieślnicze – pamiętaj, żeby zostawić w walizce trochę miejsca na nowe zakupy". A ceny? Posiłek w niedrogiej restauracji to średnio 20,5 zł,

lokalne piwa - 5,5 zł, a cappuccino - 5 zł

Hanoi, Wietnam

"W Hanoi możesz znaleźć zakwaterowanie już od 58 zł za noc, a więcej oszczędności czeka Cię na ulicznych targach w całym mieście. Musisz odwiedzić Night Market na Starym Mieście, nawet jeśli nie planujesz niczego kupować. Można tam znaleźć duży wybór ubrań, rękodzieła i jedzenia. Od pysznych zup warzywnych po wspaniałe kanapki z wieprzowiną – wietnamska kuchnia jest bogata i zróżnicowana. Z kolei zachwycający street food zadowoli każdego foodie".

Meksyk

"Ceny pokoju w hotelu często wynoszą około 100 zł za noc. W Meksyku jest też sporo zakupów do zrobienia. La Condesa zapewnia artystyczny nastrój z mnóstwem przecen lokalnych ulubieńców takich jak Suite 66, a targ Pino Suarez specjalizuje się w najnowszych trendach w najniższych cenach. "Posiłek w niedrogiej restauracji: średnio 17 zł (...), cena lokalnego piwa: 8 zł, a cappuccino: 7,5 zł".

Rio de Janeiro, Brazylia

"Rio to miasto fantastycznych plaż, pięknych ludzi, dobrego jedzenia, muzyki i tańca, a rytm samby jest ścieżką dźwiękową tej perełki Ameryki Południowej. Jeszcze lepiej, że ceny zakwaterowania to nawet 87 zł za noc, a koszty utrzymania też są niskie – rzadko zdarzą się momenty, kiedy Twój portfel będzie błagał o odpoczynek. Jeśli szukasz okazji cenowych, miejskie sklepy oferują imponujący wybór mody plażowej, a na niedzielnym targu na Praca General Osorio w Ipanema znajdziesz biżuterię i najlepsze pamiątki".