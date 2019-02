Chełmno

Chełmno to przepiękne miasteczko w województwie kujawsko-pomorskim, które zachwyci cię wspaniałą gotycką architekturą. Zabytkowe uliczki w układzie jeszcze z czasów średniowiecza tworzą wyjątkową scenerię do spacerów we dwoje. Chełmno nie znalazło się w naszym rankingu wyłącznie z tego powodu – jest to oficjalna stolica zakochanych! Patronem miasta jest św. Walenty, jego relikwie przechowywane są od średniowiecza w tutejszym kościele farnym, a dzień 14 lutego to w Chełmnie wielkie wydarzenie i okazja do zorganizowania Festiwalu Piosenki Miłosnej, happeningów i konkursów. W walentynki odbywa się Jarmark św. Walentego, który wprowadza wyjątkową atmosferę – to właśnie wtedy warto spróbować lokalnego specjału, bułki z lubczykiem, oraz słodkości w kształcie serca. Ale zakochani przyjeżdżają do Chełmna nie tylko w walentynki. Na co dzień miasto kusi wieloma atrakcjami, takimi jak słynna trasa zakochanych, ławeczka, gdzie należy zawiesić swoją "kłódkę miłości" czy serca wykonane z kwiatów.

Gdańsk

Romantyczny wyjazd nad morze? To świetny pomysł na walentynki. Jeśli wybierzesz Gdańsk, zachwyci cię atmosfera tego miasta. Żadna wizyta nie może obyć się bez spaceru po starym mieście – szczególnie polecamy Targ Węglowy i bulwary nad Motławą. W wodach rzeki odbijają się światła i gdańskie zabytki, co tworzy wyjątkowy, bardzo romantyczny klimat. Jak sprawić, by randka w Gdańsku była jeszcze lepsza?

Zabierz swoją drugą połówkę na koło widokowe AmberSky, które znajduje się na Wyspie Spichrzów. Wieczorna przejażdżka pozwoli wam cieszyć się widokiem przepięknie oświetlonego miasta, swoją obecnością i oderwaniem od codzienności. Gdy zejdziecie już na ziemię, nie zapomnijcie przypiąć swoich kłódek na Moście Zakochanych, znanym również jako Most Chlebowy. Polecamy też wizytę w innym romantycznym miejscu, jakim jest Park Oliwski. Chociaż w lutym parkowa zieleń nie ma szans zachwycić swoją soczystą wybujałością, to i tak warto odwiedzić tam egzotyczną palmiarnię czy grotu szeptów. To miejsca stworzone dla par!

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny to miasto-legenda. Jeśli szukasz miejsca na romantyczny weekend we dwoje, to dobrze trafiłeś. W lutym miasteczko nie przeżywa jeszcze boomu turystycznego, więc na pewno znajdziesz ciekawą walentynkową ofertę. Tym bardziej, że w Kazimierzu jest naprawdę dużo wygodnych hoteli i pensjonatów, gdzie w cenę pobytu wliczono na przykład relaks w spa. Ale przecież nie dla hoteli odwiedzamy to miasto. W walentynki koniecznie trzeba wybrać się na spacer bulwarem wiślanym oraz na Górę Trzech Krzyży, skąd roztacza się panorama miasta. Według nas nie ma bardziej romantycznego widoku niż zabytkowe kamienice oświetlone promieniami zachodzącego słońca, które odbijają się jeszcze w wodach przepływającej niżej Wiśle…

Kraków

Kraków to kolejne świetne miejsce na walentynkową randkę i zarazem jedno z najbardziej romantycznych polskich miast. Czy wyobrażacie sobie lepszą scenerię spaceru we dwoje niż bulwary nad Wisłą albo uliczki odchodzące od Rynku? Wizyta na Wawelu, gdy u twojego boku idzie druga połówka, również nie ma sobie równych. Szukasz czegoś więcej? Proponujemy lot balonem z platformą widokową. Wzniesiesz się na wysokość 150 metrów i dosłownie rzucisz tym Kraków do stóp swojej ukochanej. Baza balonu znajduje się przy Bulwarze Wołyńskim, a po drugiej stronie Wisły jest już dzielnica Kazimierz. Wielu uważa ją za najbardziej klimatyczną część miasta. Tutaj też zlokalizowana jest jedna z najchętniej odwiedzanych przez zakochanych atrakcji – Most Bernatka. W zamyśle architektów powstał jako zwykła kładka dla pieszych i rowerzystów, ale szybko zmieniła się w "most miłości". Właśnie tutaj przychodzą pary, by zawiesić kłódkę, dowód swojego uczucia. Spędzając walentynki w Krakowie również ty powinieneś uczynić za dość tej tradycji.

Wrocław

Wrocław od dawna należy do ulubionych miast zakochanych. Co więc należy zrobić podczas walentynkowej randki? Oczywiście kolacja w jednej z klimatycznych restauracji przy rynku zawsze jest mile widziana podczas walentynek. Później koniecznie spacer. Miejscem, które we Wrocławiu musi odwiedzić każda para, jest Most Tumski. Jego poręcze wprost uginają się pod ciężarem kłódek, jakie pozostawiają tu zakochani. Z zabytkowym mostem związane są też legendy, według jednej, to właśnie tutaj odbyły się zaręczyny Mieszka I i Dobrawy… Na pewno wiele szczęśliwych kobiet wypowiedziało w tym miejscu słowo "tak". Gdzie jeszcze można pójść we Wrocławiu? Pomyśl o Mostku Pokutnic, jednym z najlepszych punktów widokowych na wrocławski rynek, który łączy wieże katedry św. Marii Magdaleny. To propozycja dla osób z dobrą kondycją, bo aby cieszyć się wyjątkową panoramą, trzeba pokonać aż 247 schodków… Ale, jak uważają niektórzy, nie ma lepszego miejsca, jeżeli ktoś planuje oświadczyny.

Sandomierz

Romantyczne chwile możesz spędzić też w Sandomierzu. To nieduże miasteczko wyróżnia się niepowtarzalnym klimatem i wyjątkowymi zabytkami, które stanowią przekrój wszystkich epok. Spacer sandomierskimi uliczkami to naprawdę dobry pomysł na romantyczną randkę. Polecamy też tamtejsze wąwozy lessowe, szczególnie Wąwóz Królowej Jadwigi. W mieście znajdziesz też wiele kawiarni i niedużych restauracji, gdzie można się zaszyć, by zjeść romantyczną kolację. W Sandomierzu wszystko masz na wyciągnięcie ręki.