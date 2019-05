Sam zdecyduj, kiedy rozpocząć sezon letni

Wielu powie, że lepiej poczekać do lipca i sierpnia, aby mieć pewność, że pogoda będzie idealna. Są jednak w Europie takie miejsca, w których idealne słoneczne wakacje z plażowaniem i kąpielami morskimi możesz zorganizować zdecydowanie wcześniej! Wcale nie trzeba długo szukać, by zorganizować wyjazd z grupą znajomych czy rodziną. Niezależnie od podróżniczych preferencji, na pewno znajdziesz świetne miejsce, by cieszyć się pysznym jedzeniem, morską bryzą i błogim relaksem ze świeżym owocowym smoothie w dłoni!

Najlepsze kurorty nawet 60 proc. taniej

Podróż do europejskich wakacyjnych kurortów w maju, nie tylko pozwoli uniknąć tłumów, ale również zaoszczędzić niemałą kwotę. Decydując się na majowy wypoczynek na jednej z najpiękniejszych greckich wysp – Kefalonii, zaoszczędzisz aż 60 proc. Już teraz można się tu cieszyć letnią temperaturą i słońcem, podczas gdy w lipcu za dobrą pogodę i nocleg dla 4 osób będzie trzeba zapłacić ponad 1000 zł za dzień. Grecja to nie jedyne miejsce, idealne na wakacje w maju. Możesz wybierać spośród nadmorskich lokalizacji w Chorwacji, Hiszpanii, we Włoszech czy na Malcie – w każdym z tych miejsc zaoszczędzisz przynajmniej 29 proc. rezerwując wypoczynek poza sezonem wysokim. Jeśli marzą Ci się rajskie plaże z niesamowitymi lazurowymi zatoczkami, koniecznie rozważ Sardynię! W maju zapłacisz tu jedynie niespełna 380 zł za dom lub apartament dla 4 osób i tym samym zaoszczędzisz aż 35 proc.

Ranking Lokalizacja Kraj Powietrze °C Woda °C Noclegi maj Noclegi lipiec Oszczędność przy rezerwacji w maju

1 Kefalonia Grecja 25°C 18,1°C 422,48 zł 1 051,35 zł 60%

2 Zakynthos Grecja 26°C 19,4°C 490,74 zł 806,25 zł 39%

3 Walencja Hiszpania 26°C 18,8°C 405,28 zł 655,75 zł 38%

4 Dubrownik Chorwacja 24°C 18,7°C 475,15 zł 757,34 zł 37%

5 Sardynia Włochy 25°C 18,2°C 378,40 zł 582,65 zł 35%

6 Majorka Hiszpania 26°C 18,9°C 363,35 zł 555,24 zł 35%

7 Rodos Grecja 26°C 20,1°C 348,30 zł 528,90 zł 34%

8 Malta Malta 24°C 18,7°C 823,45 zł 1 205,88 zł 32%

9 Makarska Chorwacja 25°C 18,4°C 412,80 zł 582,65 zł 29%

10 Malaga Hiszpania 26°C 18,4°C 488,05 zł 665,96 zł 27%

HomeToGo sprawdziło koszty noclegu w maju oraz w lipcu 2019.

Koszt ten odzwierciedla średnią cenę noclegu za noc dla 4 osób w domu lub apartamencie, dostępnego na https://www.hometogo.pl/ w sezonie niskim: od 18 maja do 1 czerwca 2019 oraz w sezonie wysokim: od 29 czerwca do 27 lipca. Dane zostały zebrane 16 maja 2019.

Średnie dzienne temperatury powietrza w maju zostały sprawdzone na portalu AccuWeather. natomiast średnie temperatury wód w maju na portalu Global Sea Temperature.