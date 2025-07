Według władz Caldas da Rainha pojawianie się rekinów w tym rejonie stało się coraz częstsze.

Alerty w związku z rekinami

Wiosną zeszłego roku władze Caldas da Rainha oraz sąsiedniej gminy Obidos wydały alert związany z pojawieniem się co najmniej dwóch okazów żarłacza błękitnego.

W obu przypadkach chodziło o osobniki, których długość ciała przekraczała 2,5 m.

Zwierzęta zostały dostrzeżone przez okoliczną ludność, która sfilmowała groźne ryby. Na jednym z nagrań, które trafiło do internetu, widać było żarłacza błękitnego w lagunie znajdującej się w głębi lądu, zwanej Lagoa de Obidos.

Także wówczas alert dotyczący pojawienia się groźnych dla człowieka drapieżników dotyczył plaży Foz do Arelho.

Lokalni urzędnicy przestrzegli, że rekiny mogą pływać też w pobliżu innej popularnej wśród wczasowiczów plaży, Bom Sucesso.

Powody pojawiania się rekinów

Zdaniem portugalskich biologów obecność rekinów coraz częściej obecnych u brzegów Półwyspu Iberyjskiego nasiliła się również w zatokach oraz deltach rzek, m.in. w Tagu. Zwierzęta te pojawiają się tam głównie w poszukiwaniu pokarmu oraz w związku z poprawiającą się czystością wód u brzegów Portugalii.

Rybak pogryziony przez rekina

W sierpniu 2023 roku na wodach oddalonych o ponad 160 km od miejscowości Vila do Conde jeden z rybaków portugalskiego kutra został dotkliwie pogryziony przez żarłacza błękitnego. 35-letniego mężczyznę uratowały wówczas portugalskie siły powietrzne, transportując go do szpitala w Porto.