Również szczepienia obowiązkowe, realizowane zgodnie z kalendarzem szczepień są istotne dla podróżujących. Znajdują się w nim szczepienia przeciw polio, błonicy, tężcowi i WZW B. Dodatkowo warto pamiętać o szczepieniu przeciw WZW A, czyli żółtaczce pokarmowej, meningokokom i szczepieniu przeciw grypie wykonywanym co roku.

Eksperci zwrócili uwagę też na to, że ochrona przed meningokokami typu A i C jest szczególnie ważna dla osób odwiedzających Afrykę Subsaharyjskiej przez cały rok i Dubaj w sierpniu oraz wrześniu. Natomiast dłuższy pobyt w Azji, związany z pobytem na świeżym powietrzu w rejonach wiejskich może wymagać zaszczepienia przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu. Z kolei dur brzuszny jest chorobą występującą na całym świecie. Największe ryzyko zachorowań - jak wymienia portal - występuje w Azji, Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Afryce.

Objawy duru to przede wszystkim gorączka, ból brzucha, powiększenie wątroby, śledziony, węzłów chłonnych, biegunka lub zaparcia, zapalenie płuc. Do powikłań zalicza się na przykład krwawienia z przewodu pokarmowego, perforację jelita cienkiego, zapalnie mózgu, posocznicę. Śmierć występuje u 10-30 proc. nieleczonych chorych. Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania durowi brzusznemu są szczepienia, które należy powtarzać co 3 lata, jeśli regularnie podróżujemy w regiony świata, gdzie dur występuje najczęściej - ostrzegają eksperci.

Z kolei, jeśli udajemy się do krajów Afryki Centralnej i niektórych krajów Ameryki Południowej obowiązkowe jest szczepienie przeciw żółtej gorączce. Szczepienie przeciw żółtej gorączce daje prawie 100 proc. odporność, a jedna dawka daje ochronę na całe życie. Objawy tej choroby to bardzo wysoka gorączka, dreszcze, kaszel, nudności, wymioty, niekiedy zażółcenie skóry i zaczerwienienie spojówek. Powikłania, to zaburzenia neurologiczne i niewydolność nerek, a nawet śpiączka i zgon - wymienia portal.

Równie istotna jest dla podróżujących do Azji i Afryki jest szczepionka przeciw cholerze. Tej chorobie towarzyszy ostra biegunka, wymioty lub przewlekłe zakażenie dróg moczowych. Może zakończyć się niewydolnością krążenia, nerek i śmiercią. Szczepionka zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunek podróżnych.

Portal przestrzega także przed wścieklizną, która jest chorobą w 100 proc. śmiertelną i powoduje ponad 50 tys. zgonów rocznie, przede wszystkim w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez ugryzienie lub zadrapanie przez bezdomnego psa, nietoperza, wiewiórkę lub małpę. Zachorowaniu można zapobiec poprzez szczepienie profilaktyczne przed podróżą. W przypadku osób niezaszczepionych profilaktycznie, które zostały narażone na zakażenie, szczepienie poekspozycyjne jest interwencją ratującą życie - napisano w komunikacie.

