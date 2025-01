Plaga karaluchów w wakacyjnym raju. Teneryfa walczy z insektami

Wyspy Kanaryjskie walczą z plagą karaluchów. Najgorsza sytuacja ma być na Teneryfie, a szczególnie w lubianym przez turystów mieście Los Abrigos, gdzie w ostatnim czasie obserwuje się szczególnie dużo insektów. Powodem ma być rutynowa fumigacja systemu kanalizacyjnego miasta, przeprowadzona przez specjalistyczną firmę na zlecenia lokalnych władz.

Fumigacja polega na wpuszczeniu do kanałów chemicznego dymu, który ma doprowadzić do usunięcia insektów i gryzoni. Jak podaje serwis NaKanarach.pl, cytowany przez Wirtualną Polskę, proces miał zostać rozpoczęty kilka dni temu o godzinie 11:00, kiedy w kawiarniach i restauracjach zwykle panuje spory ruch.

Miało to wprowadzić spore zamieszanie, ponieważ pod wpływem dymu wpuszczonego do kanalizacji, karaluchy miały zacząć wychodzić z kanałów, wprawiając w osłupienie turystów. Prawdopodobnie w trakcie przeprowadzania fumigacji zapomniano o zaklejeniu wszystkich studzienek kanalizacyjnych. Pracownicy lokali gastronomicznych mieli interweniować, starając się nie dopuścić do rozprzestrzenienia się karaluchów w ich biznesach.

Karaluchy na Kanarach. Nie tylko Teneryfa ma problem

Karaluchy to powszechny problem na Kanarach. Sprzyjający klimat - ciepły i wilgotny - zapewnia im idealne warunki do życia. Dzięki licznym restauracjom i hotelom, mają również zapewniony stały dostęp do resztek jedzenia. Karaluchy są wszystkożerne i prowadzą nocny tryb życia, najchętniej wybierając miejsca zacienione jak piwnice czy kanały. Nie jest łatwo się ich pozbyć, ponieważ są bardzo odporne na różnego rodzaju środki chemiczne.

Te żyjące na Kanarach mają być wyjątkowo duże, osiągają wielkość nawet 6 cm. Według relacji turystów można je spotkać w wielu miejscach publicznych, jak hotele, kawiarnie, nie wykluczając pięciogwiazdkowych hoteli. Obecność karaluchów nie tylko nie jest przyjemna, lecz również może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Karaluchy mogą przenosić groźne choroby takie jak cholera, gruźlica czy dżuma.