Granice zostaną otwarte m. in. dla zagranicznych studentów, wykwalikowanych pracowników i posiadaczy wiz biznesowych. Morrison dodał, że będzie to dotyczyć także zaszczepionych turystów z Korei Południowej i Japonii. Wcześniej Australia otworzyła swoje granice dla zagranicznych członków rodzin swoich obywateli.

Reklama

Powrót wykwalifikowanych pracowników i studentów do Australii będzie ważnym krokiem do powrotu do czasów sprzed pandemii - powiedział Morrison dziennikarzom.

Reuter zaznacza, że zagraniczni studenci przynoszą australijskiej gospodarce ok. 35 mld AUSD (25 mld USD) rocznie co stanowi ważną pozycję w dochodach sektora oświaty. Wiele australijskich uniwersytetów jest uzależnionych od zagranicznych studentów i zamknięcie granic spowodowane pandemią zmusiło je do masowych zwolnień pracowników.

W ub. miesiącu rząd zniósł restrykcje w podróżach zagranicznych dla Australijczyków, co nastąpiło u progu letniego sezonu urlopowego na półkuli południowej.

Australia zamknęła swoje granice w maju ub. roku wobec narastającej fali pandemii koronawirusa. Przyjeżdżać mogła jedynie ograniczona liczba obywateli i stałych rezydentów.

Zdaniem ekspertów zamknięcie granic, szybkie wprowadzanie lockdownów i ostre przepisy o dystansie społecznym pozwoliły Australii utrzymać liczbę zakażonych i zgonów na znacznie niższym poziomi niż w innych porównywalnych krajach.

Dotychczas zarejestrowano w Australii ok. 200 tys. zachorowań i 1 948 zgonów, z czego większość w stanie Victora.