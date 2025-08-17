Największe utrudnienia występują na lotnisku El Prat wBarcelonie, drugim największym porcie lotniczym w Hiszpanii. Opóźnienia i odwołania dotknęły m.in. połączenia z Londynem. Do protestujących od piątku pracowników Azul Handling (obsługujących loty linii Ryanair) dołączyli w sobotę pracownicy grupy Menzies, która obsługuje m.in. British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian czy Wizz Air.

Skutki dla turystyki

Strajki, które potrwają z przerwami do końca roku, wpływają na rekordową liczbę turystów odwiedzających Hiszpanię. W ubiegłym roku kraj ten przyjął 94 miliony zagranicznych gości.

Reklama

Odwołane loty

Dodatkowe utrudnienia spowodował strajk stewardes Air Canada, który doprowadził do odwołania dwóch lotów.