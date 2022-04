Od wtorku, 19 kwietnia, obywatele polscy mogą podróżować do Turcji na podstawie dowodu osobistego, nie trzeba mieć już paszportu podczas wyjazdu turystycznego trwającego maksymalnie 90 dni - poinformowała we wtorek ambasada Turcji w Polsce. MSZ potwierdziło PAP tę zmianę zasad wjazdu do Turcji.

O zmianie poinformowała turecka ambasada na Twitterze; zamieszczono skan pisma po turecku oraz jego tłumaczenie na język angielski. "Od 19 kwietnia 2022 r. obywatele polscy mogą podróżować do lub tranzytem z Turcji tylko na podstawie dowodu osobistego. Nie muszą już mieć przy sobie paszportów podczas wyjazdów turystycznych trwających maksymalnie 90 dni" - czytamy na profilu placówki dyplomatycznej. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał PAP, że potwierdza powyższą zmianę zasad wjazdu Polaków do Turcji. Weronika Papiernik