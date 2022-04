Ponadto według danych z Rejestru Gmin za rok 2021 Polacy wybierają jako miejsce zamieszkania Północną Costa Blanca, a konkretnie gminy Jávea, Altea i Dénia. Tak więc obecnie w 37 gminach prowincji Alicante mieszka ponad 3500 osób narodowości polskiej.

Reklama

Polska od lat stanowi rynek stymulujący dla Północnej Costa Blanca, ponieważ jest jedną z gospodarek europejskich, które w najmniejszym stopniu odczuły skutki ostatnich kryzysów. Według danych z Badania obłożenia hoteli w Hiszpanii, w 2014 roku nastąpił wzrost liczby podróżnych z tego kraju o 18,46% - ów odsetek nie tylko się utrzymuje, ale stale rośnie.

Obecnie powiązania między hiszpańskimi społecznościami prowincji Alicante a Polską są bardzo wyraźne, co sprawia, że turystyka wypoczynkowa i pobytowa na tym obszarze nabiera coraz większego znaczenia. Co więcej, od 2015 roku Costa Blanca (a konkretnie północna część tego wybrzeża) zacieśniła kontakty z polskimi operatorami, aby sprostać wzrostowi liczby turystów z tego kraju. Tak jest również w przypadku otwarcia kilku polskich restauracji w okolicy, a nawet zbliżającego się otwarcia sklepu znanej polskiej marki odzieżowej. Gigant z branży tekstylnej, który rozszerza swoją działalność w Hiszpanii, wybierając Wspólnotę Walencką na siedzibę swojej firmy.

Połączenia lotnicze na trasie Północna Costa Blanca - Polska

Reklama

Wszystko to, wraz z korzyściami płynącymi ze śródziemnomorskiego stylu życia, jakie oferuje Polakom północne wybrzeże Costa Blanca, jest jednym z głównych powodów, dla których jest wybierane zamiast innych pobliskich obszarów atrakcyjnych turystycznie (Barcelona czy Baleary). Nie bez znaczenia jest również fakt, że z międzynarodowych lotnisk takich jak Walencja i Alicante, można dotrzeć do Polski w ciągu zaledwie trzech godzin (bezpośrednie loty do Warszawy i Krakowa). W ostatnich latach zwiększyła się także częstotliwość i liczba lotów.

Z Alicante do Warszawy można zatem polecieć bezpośrednio lub z międzylądowaniem w najbardziej odpowiadającym podróżnemu punkcie Europy. Ponadto turyści mają do wyboru ponad 20 codziennych połączeń oferowanych przez najbardziej znane europejskie i międzynarodowe linie lotnicze. Z tych wszystkich powodów rozwój budownictwa mieszkaniowego w tym regionie sprawił, że jest on idealnym miejscem do spędzania wakacji, ale także miejscem długoterminowego pobytu rodzinnego.

Reklama

Północne wybrzeże Costa Blanca i okolice: idealne miejsce pobytu przez cały rok

Ponadto Polakom oferowane są udogodnienia, aby w pełni poznać ten obszar. Oprócz opcji dwujęzycznych w zakresie nieruchomości lub na poziomie akademickim, oferującym szeroką gamę szkół międzynarodowych, region szczyci się bogatą ofertą kulturalną, przypieczętowaną kontrastem między krajobrazami (plaża i góry) oraz przyjemnymi temperaturami (między ok. 17º a 27º stopniami przez większość roku). Istnieje również szeroka oferta rekreacyjna i gastronomiczna, a także możliwość uprawiania sportów na świeżym powietrzu, takich jak żeglarstwo czy golf.

Coraz więcej turystów z Polski rozważa zakup mieszkania lub willi jako inwestycji na północy Costa Blanca. VAPF (jeden z najważniejszych deweloperów na tym terenie z 59-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w budowie ekskluzywnych nieruchomości takich jak wille i mieszkania) zwraca uwagę, że odnotowuje wzrost liczby polskich klientów, którzy wybierają ich oferty, aby zamieszkać, zainwestować lub mieć miejsce pobytu na wakacje.