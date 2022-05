Włochy i Grecja luzują obostrzenia sanitarne przed początkiem sezonu turystycznego. Świadczy to o tym, że życie coraz bardziej wraca do normy - poinformowała w poniedziałek agencja Associated Press.

Od niedzieli osoby odwiedzające Włochy nie muszą już wypełniać formularza unijnej Karty Lokalizacji Podróżującego (Passenger Locator Form - PAP). Oprócz tego rząd w Rzymie zniósł obowiązek okazywania paszportu covidowego przy wejściu do takich miejsc, jak restauracje, kina czy siłownie. Przepustka zdrowotna nadal będzie wymagana przy wstępie do szpitali i domów opieki. Reklama Włochy zniosły niektóre nakazy noszenia masek w pomieszczeniach, "w tym w supermarketach, miejscach pracy i sklepach". "Maski nadal są wymagane w środkach transportu publicznego, w kinach oraz we wszystkich placówkach służby zdrowia i domach opieki" - podkreśliła agencja. Oktoberfest wraca po dwuletniej przerwie. Festyn piwny odbędzie się w Monachium Zobacz również Również Grecja ograniczyła obostrzenia sanitarne. Przypomniano, że turystyka odpowiada za 20 proc. PKB Grecji. "Grecki urząd lotnictwa cywilnego ogłosił, że znosi wszystkie przepisy COVID-19 dotyczące lotów międzynarodowych i krajowych, z wyjątkiem obowiązku noszenia masek na twarz podczas lotu i na lotniskach. Wcześniej podróżujący samolotem musieli przedstawić dowód szczepienia, negatywnego wyniku testu lub niedawnego wyleczenia z choroby" - podała agencja. Reklama Od 1 maja do 31 sierpnia zniesiono w Grecji obowiązek okazywania świadectwa szczepień przeciw Covid-19. "w sierpniu zostanie ustalone, czy należy je przywrócić" - wskazał AP. "Zawieszono również ograniczenia dotyczące liczby klientów w pomieszczeniach zamkniętych. Maseczki są jednak w Grecji nadal wymagane w pomieszczeniach i w pojazdach, a eksperci zalecają ich używanie na zewnątrz w zatłoczonych miejscach, takich jak koncerty" - wymienia agencja.