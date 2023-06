Uroczyście zainaugurowano w czwartek w Trieście kawiarnię - filię wiedeńskiego lokalu, w której podawany jest oryginalny, sprowadzany z Wiednia czekoladowy tort Sachera, przełożony konfiturą morelową.

Cena jednej porcji to 8,90 euro.

Kuriozalna wypowiedź burmistrza

Burmistrz miasta Roberto Dipiazza, pytany przez lokalną telewizję o wysokie ceny w lokalu, powiedział: Jeśli masz pieniądze - idź, jeśli nie - patrz.

Dosyć z tą historią na temat kawałka tortu. Jeśli chcesz ferrari, ale nie możesz sobie na nie pozwolić, popatrz na nie i koniec - stwierdził burmistrz, cytowany przez dziennik "La Repubblica". Podkreślił, że nie rozumie całej polemiki i dodał, że powodem do dumy powinno być to, że w mieście otwarta została filia znanego lokalu z Wiednia; nie tylko pierwsza we Włoszech, ale i poza Austrią.

Jego słowa wywołały falę komentarzy. Prasa cytuje opinie o tym, że była ta wypowiedź "butna, pogardliwa i nie na miejscu" oraz wyrażająca brak szacunku dla uboższych osób.

Panie burmistrzu, pan zaprasza? - zapytano Dipiazzę w mediach społecznościowych.

Lokalne media informują jednocześnie z Triestu, że wywołująca tak dużo emocji kawiarnia była w niedzielę zamknięta; zabrakło tortu Sachera, został wykupiony.

Z Rzymu Sylwia Wysocka