Do historycznego centrum Wenecji powrócili, jak co roku, strażnicy, których zadaniem jest pilnowanie, aby przybywający do miasta turyści szanowali jego zabytki i zachowywali się godnie. To odpowiedź władz na chuligańskie wybryki, takie jak skoki do kanałów, oraz na spacery w negliżu wśród zabytków.