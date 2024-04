W Wenecji już wkrótce uruchomiony zostanie system rezerwacji wizyt w mieście, wprowadzona zostanie także opłata 5 euro za wstęp do historycznego centrum. Nie wszyscy zapłacą.

Wenecja. Opłata dla jednodniowych turystów

Opłata za wjazd do historycznego centrum miasta w wysokości 5 euro obowiązywać będzie jedynie w wybranych dniach od 25 kwietnia do 14 lipca i tylko tzw. jednodniowych turystów, czyli tych, którzy nie zatrzymują się w Wenecji na nocleg. Wenecja jest pierwszym miastem na świecie, które wdraża taki eksperyment.

Władze miejskie tłumaczą, że chcą w ten sposób opracować nowy system zarządzania napływem turystów i zniechęcić ich do tzw. jednodniowej turystyki w szczycie sezonu. Największe tłumy wywołują bowiem właśnie ci, którzy przyjeżdżają do Wenecji tylko na kilkugodzinne zwiedzanie, nie zatrzymując się w mieście na dłużej.

"Wprowadzając system rezerwacji wizyt w Wenecji, chcemy usprawnić sposób zarządzania napływem turystów" – wyjaśnił PAP szef wydziału do spraw turystyki w zarządzie miasta Simone Venturini. "Celem jest też doprowadzenie do nowej równowagi między potrzebami tych, którzy chcą poznać piękno miasta i tymi, którzy w Wenecji mieszkają czy pracują" - dodał.

Jego zdaniem nowe rozwiązanie to również metoda, która pozwoli lepiej dostosować usługi publiczne i ewentualne środki bezpieczeństwa w przypadku masowego napływu gości.

Od kiedy opłata za wjazd do centrum Wenecji?

Nowa opłata dla jednodniowych turystów wejdzie w życie kilka dni po inauguracji Biennale Sztuki, które przyciągnęło tysiące ludzi z całego świata, 25 kwietnia. To wyjątkowy dzień we Włoszech, na 25 kwietnia przypada bowiem święto patrona miasta, świętego Marka, a zarazem Święto Wyzwolenia, upamiętniające oswobodzenie miast na północy z niemieckiej okupacji. W tym dniu rozpoczyna się także sezon masowych podróży, nie tylko turystów z zagranicy, ale i przyjezdnych z całego kraju. Tak wielki przepływ jednodniowych turystów trwa zazwyczaj do majówki.

Zgodnie z rozporządzeniem władz Wenecji opłata będzie obowiązywać na razie przez 29 dni: 25, 26, 27, 28, 29 i 30 kwietnia, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 maja oraz 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 czerwca i 6, 7, 13 i 14 lipca.

Władze miasta zdają sobie sprawę z tego, że czeka ich wiele pracy, jako że nikt nigdy wcześniej na świecie nie wprowadził eksperymentu tego rodzaju. "Nasze podejście jest pokorne i praktyczne; w najbliższych miesiącach wniesiemy korekty, jeśli okaże się to konieczne" – zapewnił Venturini.

"Z całą pewnością Wenecja pozostanie miastem otwartym, gotowym przyjąć z otwartymi ramionami tych, którzy chcą je odwiedzić, przybywając z empatią dla jego duszy, jego historii i piękna" - zapewnił szef wydziału ds. turystyki.

"Turyści nie natkną się na żadne bramki kontrolne czy specjalne wejścia. Kontrole będą wyrywkowe i prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników w głównych punktach wjazdu do miasta, jak stacja kolejowa czy parking przy piazzale Roma" - podkreślił.

Także burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro podczas spotkania z dziennikarzami w Rzymie zapewnił: "Ta operacja nie ma na celu zamknięcia miasta. To nie są koszary. Nie będzie limitu osób, które mogą przyjechać". "Nie chodzi nam o pieniądze, bo pierwszym celem jest obrona miasta i uczynienie go miejscem do życia" - podkreślił.

"Mamy obowiązek chronić wielkie centra historyczne na świecie. Nigdy wcześniej w dziejach nikt czegoś takiego nie spróbował"- dodał Luigi Brugnaro.

Wenecja. Rezerwacje i opłaty w praktyce

Jak wspomniano, opłata w wysokości 5 euro obowiązywać będzie w podanych wyżej dniach. Opłata wstępu do historycznego centrum Wenecji obowiązywać będzie osoby w wieku powyżej 14 lat. Władze nie przewidziały żadnych zniżek. Opłata dla jednodniowych turystów nie będzie obowiązywała w przypadku przyjazdu na weneckie Lido ani na wyspy, w tym Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto.

System rezerwacji obsługiwany będzie poprzez dostępną w kilku językach platformę internetową. Po wejściu na stronę https://cda.ve.it otrzymamy kod QR, który trzeba będzie pokazać w przypadku kontroli w mieście. Kod będzie zawierał informację o wniesieniu opłaty lub o zwolnieniu z niej.

Z opłaty zwolnieni będą ci turyści, którzy zarezerwują miejsce w hotelu czy innym obiekcie noclegowym, a także osoby pracujące, uczące się i studiujące w Wenecji. Bez względu na zwolnienie na mocy przepisów, również oni muszą się zarejestrować na wspomnianej platformie internetowej.

"Każda osoba rezerwująca miejsce noclegowe otrzyma od nas, gdy to zrobi, informację z linkiem do strony, gdzie ma zgłosić przyjazd. Ci turyści wprawdzie nie muszą wnosić opłaty 5 euro, ale my nie możemy ich zarejestrować jako naszych gości; wszyscy muszą zrobić to sami" - wytłumaczył PAP właściciel hotelu przy ulicy Lista di Spagna.

Kara za brak wymaganej opłaty wynosić będzie od 50 do 300 euro.