Jak powiedziała w poniedziałek na spotkaniu z mediami pomysłodawca imprezy Beata Konieczniak, w tym roku podświetlonych artystycznie ma być na ul. Piotrkowskiej 55 kamienic, a kolorowym iluminacjom będzie towarzyszyła oprawa muzyczna. Na festiwalowej mapie pojawi się 38 instalacji świetlnych, projekcji wielkoformatowych i animacji.

Konieczniak zwróciła uwagę, że ci z uczestników, którzy będą chcieli zobaczyć wszystkie atrakcje muszą pokonać 15 kilometrów.

Twórcy zaproszeni do udziału w wydarzeniu przybliżą dorobek awangardy w sztuce m.in. takich artystów jak Władysław Strzemiński, Wassily Kandinsky czy Salvador Dali. "Wykorzystując ich poszukiwania i oryginalne rozwiązania artystyczne zaproszeni artyści pokażą, jak wielkie znaczenie nurt awangardy miał dla rozwoju sztuk wizualnych" - mówiła.

Po raz kolejny rozszerzony zostanie teren działań artystycznych. Tym razem światło "dotrze" także do ul. Kilińskiego i Traugutta. Na cerkwi Aleksandra Newskiego pokazane zostanie widowisko audiowizualne "Zawiłości", w którym wielkoformatową projekcję uzupełnią pokazy świateł i laserów. Autorem "Zawiłości" jest Yann Nguema, francuski artysta znany z niezwykłych projekcji w technologii 3D, który swoje dzieła prezentował m.in. na festiwalach światła w Lyonie, Singapurze i Montrealu.

Wykorzystany zostanie także budynek Łódzkiego Domu Kultury. "Chcemy, żeby to była jednak niespodzianka. Mogę tylko zdradzić, że będzie nawiązywać do hasła tegorocznej edycji +No limits - szlakiem awangardy+" - zdradza Konieczniak.

Bajkowo oświetlony ma być Park Staromiejski. Pokazany zostanie nietypowy, przestrzenny mapping na drzewie, uzupełniony o wkomponowane w animację, efektowne elementy taneczne. Z kolei m.in. w pasażu Schillera staną dwie gigantyczne, kolorowe, wielkoprzestrzenne rzeźby, każda o wysokości 12 metrów.

Fasady kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego oraz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego oddane zostały w ręce krakowskich artystów - plastyków. Na kościele zaświeci pełna detali i barw projekcja mappingowa "Światłem Malowane", zamieniając jego ściany w płótno malarskie. Muzeum ma być miejscem dla "Paradoxu", czyli bajkowego mappingu architektonicznego, wielkoformatowej projekcji 3D, która "zmieniając muzeum zabierze widzów w zaskakującą podróż pomiędzy światami".

Siódma edycja festiwalu światła rozpocznie się w piątek 29 września, a zakończy w niedzielę 1 października.

Light.Move.Festival jest jedną z największych tego typu imprez w Europie. Na jego dofinansowanie - do roku 2019 - miasto Łódź przeznaczyło prawie 6 mln zł. Impreza od lat cieszy się ogromną popularnością. Pierwszą edycję obejrzało niespełna 50 tys. widzów, w ub. roku festiwalowe atrakcje przyciągnęły ponad pół miliona widzów.