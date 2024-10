Wizz Air przygotował specjalną ofertę promocyjną dla pasażerów planujących jesienne wyjazdy. Od 2 października 2024 roku można skorzystać z atrakcyjnych zniżek na wybrane loty, które są dostępne zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacji mobilnej przewoźnika.

Szczegóły promocji

Promocja dotyczy lotów zaplanowanych na okres od 10 października do 12 grudnia2024 roku. Dzięki temu podróżni mają szeroką gamę destynacji do wyboru, a ceny są znacznie bardziej przystępne w porównaniu do standardowych ofert. Zniżki są dostępne dla indywidualnych rezerwacji i nie obejmują grupowych rezerwacji.

Gdzie taniej polecieć? Jakie są ceny?

Promocja obejmuje wiele popularnych kierunków, w tym:

Oslo – Stolica Norwegii jest świetnym miejscem na jesienny wypad. Dzięki promocji Wizz Air można taniej odwiedzić to miasto, znane z nowoczesnej architektury, zabytków oraz wspaniałych widoków na fiordy. Ceny biletów zaczynają sie od 69 zł.

Sztokholm – Stolica Szwecji zachwyca swoimi wyspami, muzeami i zabytkami. To doskonały kierunek na krótką podróż, a promocja Wizz Air umożliwia tanie loty w okresie jesieni. Tak jak w przypadku Oslo tu też polecimy od 69 zł.

Budapeszt – Jedno z najpiękniejszych miast w Europie Środkowej, oferujące gorące źródła, wspaniałą architekturę i pyszne jedzenie. Zniżki na loty sięgają 49 zł za bilet.

Kopenhaga – W stolicy Danii, znanej z minimalistycznego designu i zabytków, można spędzić kilka dni w przyjaznej atmosferze. W ramach promocji bilety do Kopenhagi są dostępne w cenie zaczynającej się od 49 zł.

Może Leeds, Werona czy Bolonia?

Leeds – To miasto w północnej Anglii, które zachwyca swoją historią i kulturą. Dzięki Wizz Air można teraz polecieć tam za 49 zł.

Tirana – Albania zyskuje na popularności jako kierunek turystyczny. Tirana to miasto o bogatej historii i coraz bardziej dynamicznie rozwijająca się stolica. Dzięki promocji Wizz Air można odkrywać ten wschodnioeuropejski skarb w cenie 49 zł.

Werona – Miasto Romeo i Julii to romantyczny cel podróży, znany ze swojej pięknej architektury i atmosfery. Loty do Werony w promocji Wizz Air wynoszą 50 zł.

Bari – To włoskie miasto na południu kraju, słynące z pięknych plaż i zabytków. Bilety Wizz Air do Bari dostępne w tej promocji za 60 zł, to doskonała okazja, by odkrywać region Apulia.

Bolonia – Słynna z wyjątkowej kuchni, Bolonia to także miasto pełne historii i pięknej architektury. Dzięki promocji Wizz Air, podróż do Bolonii możliwa jest w cenie od 60 zł.

Szczegóły innych ofert można sprawdzić na stronie przewoźnika.