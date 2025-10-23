Hiszpania zaostrza przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Hulajnogi elektryczne, które początkowo miały być udogodnieniem w transporcie miejskim, w wielu miastach stały się źródłem poważnych problemów. W związku z tym, niektóre europejskie metropolie wprowadzają ograniczenia.

Reklama

Niedawno radni Pragi podjęli decyzję o całkowitym zakazie tego środka transportu. Teraz o zaostrzeniu regulacji informuje Hiszpania.

Hiszpańska Dyrekcja Generalna ds. Ruchu Drogowego (DGT) ogłosiła nowe zasady, które wejdą w życie od 2 stycznia 2026 roku. Zgodnie z nimi, wszyscy właściciele hulajnóg elektrycznych będą zobowiązani do ich zarejestrowania oraz wykupienia ubezpieczenia.

Mandat do 1000 euro

Nieprzestrzeganie tych przepisów będzie skutkowało karą finansową w wysokości do 1000 euro. Rejestracja będzie spoczywać na właścicielu pojazdu, a nie na sprzedawcy. Maksymalna dozwolona prędkość dla hulajnóg pozostaje na poziomie 25 km/h.

W Hiszpanii już wcześniej podjęto kroki ograniczające ich użycie - Madryt w zeszłym roku usunął z ulic hulajnogi elektryczne na wynajem, stając się drugą po Paryżu europejską stolicą, która wprowadziła taki zakaz. Z kolei w Barcelonie, gdzie hulajnogi są wciąż popularne, od lutego obowiązują mandaty do 500 euro za jazdę po chodniku lub bez kasku.

The Guardian zwraca uwagę, że od czasu pandemii liczba użytkowników hulajnóg elektrycznych w Barcelonie wzrosła cztery razy szybciej niż rowerzystów. Niestety, ten wzrost popularności przyczynia się również do wzrostu liczby wypadków drogowych.