Nowe uzdrowiska na mapie Polski - gdzie?

Czarny Dunajec na Podhalu, gmina słynąca z malowniczych widoków u podnóża Tatr, ma ambitny cel: chce dołączyć do grona polskich uzdrowisk, które są cenione za swoje prozdrowotne walory i naturalne bogactwa (torfy, borowiny, solanki).

Wartość inwestycji

Inwestycja rusza z budową Parku Zdrojowego, wartego ponad 12 mln zł (z czego znaczną część, 8,7 mln zł, stanowi dotacja). Inwestycja ma ruszyć jeszcze w tym roku, stając się wizytówką gminy i pierwszym krokiem do zdobycia upragnionego statusu. Jak podkreśla burmistrz Marcin Ratułowski, park ma służyć zarówno przyszłym kuracjuszom, jak i mieszkańcom oraz turystom, pełniąc funkcję rekreacyjną i zdrowotną.

To jednak dopiero preludium .Władze Czarnego Dunajca patrzą daleko w przyszłość, planując znacznie większe przedsięwzięcie: budowę szpitala uzdrowiskowego. Szacowany koszt tej inwestycji to aż 60 mln zł. Obecnie trwa wykup gruntów pod obiekt, a uzyskanie pozwolenia na budowę jest planowane do 2029 roku. Szpital ma specjalizować się m.in. w leczeniu chorób kobiecych.

Uzdrowiska w Polsce

Polska jest znana z ponad 40 miejscowości uzdrowiskowych, które efektywnie łączą terapię i rekonwalescencję z odpoczynkiem. Jeśli plany Czarnego Dunajca, wykorzystującego lokalne zasoby (borowina, potencjał termalny i klimatyczny), dojdą do skutku, Małopolska zyska nowe, atrakcyjne centrum zdrowia i regeneracji.