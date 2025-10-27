Nowe uzdrowiska na mapie Polski - gdzie?
Czarny Dunajec na Podhalu, gmina słynąca z malowniczych widoków u podnóża Tatr, ma ambitny cel: chce dołączyć do grona polskich uzdrowisk, które są cenione za swoje prozdrowotne walory i naturalne bogactwa (torfy, borowiny, solanki).
Wartość inwestycji
Inwestycja rusza z budową Parku Zdrojowego, wartego ponad 12 mln zł (z czego znaczną część, 8,7 mln zł, stanowi dotacja). Inwestycja ma ruszyć jeszcze w tym roku, stając się wizytówką gminy i pierwszym krokiem do zdobycia upragnionego statusu. Jak podkreśla burmistrz Marcin Ratułowski, park ma służyć zarówno przyszłym kuracjuszom, jak i mieszkańcom oraz turystom, pełniąc funkcję rekreacyjną i zdrowotną.
To jednak dopiero preludium .Władze Czarnego Dunajca patrzą daleko w przyszłość, planując znacznie większe przedsięwzięcie: budowę szpitala uzdrowiskowego. Szacowany koszt tej inwestycji to aż 60 mln zł. Obecnie trwa wykup gruntów pod obiekt, a uzyskanie pozwolenia na budowę jest planowane do 2029 roku. Szpital ma specjalizować się m.in. w leczeniu chorób kobiecych.
Uzdrowiska w Polsce
Polska jest znana z ponad 40 miejscowości uzdrowiskowych, które efektywnie łączą terapię i rekonwalescencję z odpoczynkiem. Jeśli plany Czarnego Dunajca, wykorzystującego lokalne zasoby (borowina, potencjał termalny i klimatyczny), dojdą do skutku, Małopolska zyska nowe, atrakcyjne centrum zdrowia i regeneracji.
- Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie): Jest najbardziej znanym polskim uzdrowiskiem solankowym. Sławę zawdzięcza monumentalnym tężniom solankowym oraz wykorzystaniu solanek i borowiny w zabiegach.
- Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie): Znany jako "miasto na soli", posiada Park Solankowy i obiekty lecznicze bazujące na solankach.
- Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie): Oprócz klimatu morskiego i borowiny, dysponuje również solankami.
- Wieliczka (woj. małopolskie): Choć nie jest typowym uzdrowiskiem z tężniami, słynie z lecznictwa w Kopalni Soli z unikalnym mikroklimatem solnym, idealnym dla dróg oddechowych.
- Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie): Jest czołowym uzdrowiskiem, które łączy wykorzystanie borowiny z bardzo skutecznymi wodami siarczkowymi (leczenie reumatoidalne i ortopedyczne).
- Połczyn-Zdrój (woj. zachodniopomorskie): Posiada jedne z najcenniejszych złóż borowiny (torfu typu wysokiego), stosowanej w kąpielach, zawijaniach i plastrach.
- Ustroń (woj. śląskie): Wykorzystuje borowinę i solanki, oferując kompleksowe usługi rehabilitacyjne w charakterystycznych "piramidach".
- Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie): Jest jedynym uzdrowiskiem na Mazowszu, gdzie leczenie opiera się na solankach i borowinie.
- Krynica-Zdrój (woj. małopolskie): Nazywana "perłą Beskidów", słynie z różnorodności naturalnych wód mineralnych i szczaw alkalicznych (np. "Zuber" i "Jan").
- Muszyna (woj. małopolskie): Podobnie jak Krynica, wykorzystuje liczne szczawy mineralne w celach leczniczych.
- Szczawnica (woj. małopolskie): Uzdrowisko w Pieninach, znane z unikalnych wód mineralnych i górskiego mikroklimatu.
- Polanica-Zdrój (woj. dolnośląskie): Wykorzystuje wody mineralne w leczeniu schorzeń kardiologicznych i gastroenterologicznych.
